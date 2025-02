La Promessa: Martina andrà davvero in convento? | Anticipazioni

Una cosa è certa: della parola di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) non ci può affatto fidare. È questa la consapevolezza alla quale arriveranno diversi personaggi de La Promessa nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. E tutto ciò sarà collegato alla faida tra il conte e la giovane Martina de Lujan (Amparo Piñero).

La Promessa, trame: Ayala vuole spedire Martina in convento

Tutto partirà quando Curro de la Mata (Xavi Lock) aiuterà Martina a fuggire dal manicomio nel quale Ayala l’avrà rinchiusa dopo averla ingiustamente accusata del suo avvelenamento con la cicuta. A quel punto, l’ormai ex soldato riporterà la Lujan a casa soltanto quando Ignacio prometterà sia di non rispedirla nell’istituto di igiene mentale e sia di non denunciarla alle autorità per il suo tentato omicidio.

Tuttavia, l’astuto conte tirerà fuori un altro asso nelle manica: appena si ritroverà di fronte a Martina, sosterrà che deve prendere i voti ed entrare in convento, al fine di evitare che possa tentare di fargli nuovamente del male. Questo ennesimo ricatto farà arrabbiare tantissimo anche la fidanzata Margarita (Cristina Fernadez), che inizierà a mettere seriamente in discussione l’idea di contrarre matrimonio con Ignacio.

La Promessa, news: Martina dà la sua benedizione al matrimonio tra Ayala e la madre ma…

Occhio dunque a ciò che succederà in seguito. Dato che non potrà rischiare che le nozze saltino e che lui non entri mai in possesso del 25% de La Promessa di proprietà di Margarita, Ignacio sembrerà dare a Martina una via d’uscita e le farà sapere che potrà non andare in convento soltanto in cambio della sua benedizione al matrimonio con la madre.

Dopo aver discusso a lungo sulla questione con Curro, alla fine Martina metterà da parte il suo orgoglio e, per evitare di dover rinunciare alla sua vita, si piegherà al ricatto di Ayala. Tuttavia, una volta ottenuto ciò che si era prefissato, Ignacio mostrerà per l’ennesima volta il suo vero volto e dirà a Margarita che ormai è troppo tardi per tornare indietro, dato che una suora del convento arriverà il giorno successivo a La Promessa per portare via Martina!

La Promessa, spoiler: Martina andrà in convento? Ecco la risposta!

Per giustificare il suo ennesimo dietrofront, Ayala sosterrà che non può fidarsi di Martina, dato che nessuno può garantirgli che la giovane non attenterà un’altra volta alla sua vita. E così il perfido conte andrà avanti col suo proposito, almeno finché Curro e Alonso (Manuel Regueiro) non si schiereranno apertamente contro di lui, opponendosi alla partenza in fretta e furia di Martina (che cercherà di nascondere fino all’ultimo secondo per evirare intoppi).

Al culmine di un grosso litigio, durante il quale Margarita dirà che può considerare chiusa la loro storia se lascerà andare via la figlia, Ignacio sarà dunque costretto a desistere dal suo intento e darà a Martina il benestare per restare a La Promessa.

Tutto ciò però metterà Ayala in una posizione difficile con Margarita, dato che quest’ultima sarà totalmente delusa dal suo comportamento e gli dirà a chiare lettere che non è più sicura di voler costruire un futuro con lui. Seguici su Instagram.