Le onde del passato, cast e trama della fiction di Canale 5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Da mercoledì 19 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5, arriva Le onde del passato, una serie che fonde mistero, dramma e un tema delicato e di grande attualità: il trauma della violenza e il lungo percorso verso la giustizia e la guarigione. Interpretata da Anna Valle e Giorgio Marchesi, la serie si svolge sull’incantevole Isola d’Elba e intreccia le vite di due donne segnate da un passato oscuro e doloroso, dove la violenza subìta anni prima ritorna a fare luce su un crimine irrisolto.

La storia ruota attorno a Anna Reali (Anna Valle), una donna che, dopo aver subito un grave trauma in gioventù, ha costruito una nuova vita come pilota d’aereo, lontano dal suo luogo d’origine. Tuttavia, quando un misterioso passato riemerge sotto forma di una telefonata dalla sua vecchia amica Tamara (Irene Ferri), Anna è costretta a fare i conti con i fantasmi di quella notte terribile. Tamara, da parte sua, è rimasta sull’isola e gestisce un B&B, ma, quando uno degli uomini coinvolti nel crimine del passato riappare, la situazione degenera rapidamente, portando alla morte di un ricco turista milanese e rendendo Tamara la principale sospettata di omicidio.

Ad indagare sul caso è il commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), che anni prima aveva salvato Anna da un tragico destino. La sua ricerca della verità diventa sempre più complessa, soprattutto mentre cresce l’attrazione tra lui e Anna, legata a un passato difficile e misterioso. In questo scenario di segreti e tensioni, la protagonista si trova a dover proteggere non solo se stessa e la sua amica, ma anche la figlia di Tamara, Mia, che ignorava le drammatiche origini della sua nascita.

Il giallo si sviluppa in un crescendo di emozioni e colpi di scena, mentre la comunità dell’Isola d’Elba, tra bugie, tradimenti e segreti nascosti, diventa il palcoscenico di un’indagine che metterà a dura prova le relazioni e la fiducia tra i protagonisti. La serie, liberamente tratta dal romanzo “Due sirene in un bicchiere” di Federica Brunini, si caratterizza per la sua profondità emotiva e per il tocco di realismo che dona al tema del trauma psicologico e della redenzione.

Nel cast, insieme a Valle e Marchesi, spiccano anche Fausto Maria Sciarappa, che interpreta Paolo, l’avvocato difensore di Tamara, e Silvia Mazzieri, nei panni di Beatrice, una viceispettrice che collabora con Luca nelle indagini. La regia di Giulio Manfredonia (già conosciuto per il suo lavoro su “Rocco Schiavone” e “Fosca Innocenti”) e la sceneggiatura di Eleonora Fiorini, Giorgio Glaviano e Davide Sala promettono un prodotto coinvolgente, che saprà catturare gli spettatori con la sua intensità e la ricchezza di emozioni.

“Le onde del passato” non è soltanto un thriller, ma anche una profonda riflessione su come il passato continui a condizionarci, costringendoci a fare scelte difficili per affrontarlo. Con le sue location mozzafiato, una trama avvincente e un cast eccezionale, Canale 5 ci propone una storia intensa che guida gli spettatori in un viaggio emozionante, intrecciando mistero, sentimenti e temi legati al dolore e alla guarigione. Seguici su Instagram.