Mina settembre: la quarta stagione si farà?

Ieri sera si è conclusa con successo la terza stagione di Mina Settembre, l’amata fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, ma il futuro è ancora avvolto nell’incertezza. A fare chiarezza sulle reali prospettive di un seguito ci ha pensato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha smentito alcune voci sulla possibile cancellazione della serie.

Secondo Cestaro, al momento non c’è alcuna decisione ufficiale riguardo a un quarto capitolo. La serie, scritta insieme a Fabrizia Midulla, Costanza Durante e Paolo Piccirillo, ha ancora molto da raccontare, e gli autori sarebbero felici di continuare a narrare le vicende della coraggiosa assistente sociale Mina Settembre. Una delle indiscrezioni più diffuse riguardava l’ipotesi che la fiction fosse destinata a concludersi perché sono terminati i romanzi di Maurizio De Giovanni a cui si ispira.

Cestaro ha smentito categoricamente questa teoria, chiarendo che la fiction ha già preso una strada autonoma rispetto ai libri fin dalla seconda stagione: “I libri di De Giovanni sono finiti dopo due episodi. Dalla seconda stagione ci siamo completamente allontanati, quindi non è quella la discriminante“.

Uno dei nodi cruciali per il futuro di Mina Settembre riguarda il coinvolgimento di Serena Rossi. L’attrice si è sempre detta molto legata al personaggio, definendolo una parte importante del suo percorso professionale e personale. Tuttavia, ha anche ammesso che ripetere sempre le stesse cose potrebbe risultare stancante per un’attrice.

Le recenti voci su un possibile passaggio di testimone tra Serena Rossi e Chiara Russo, interprete di Fiore, hanno fatto discutere i fan. Cestaro, a riguardo, ha espresso la sua opinione personale: “Mina Settembre è Mina Settembre. Mi sembra difficile concepire la serie senza Serena“.

Per sapere se ci sarà una quarta stagione bisognerà attendere. Come ha spiegato lo sceneggiatore: “Se ne parlerà più avanti, quando ci sarà il tempo per pianificare il futuro“. E per quanto riguarda i tempi di produzione, qualora la quarta stagione fosse confermata, difficilmente potrebbe andare in onda prima del 2027. Le fiction di lunga durata richiedono mesi di scrittura e almeno sei mesi di riprese, rendendo impossibile una messa in onda già nel 2026.

Nonostante le incertezze sul futuro, la terza stagione ha confermato il grande affetto del pubblico, con ottimi ascolti e un’ottima accoglienza anche per i nuovi personaggi introdotti, come Fiore (Chiara Russo) e Jonathan (Erasmo Genzini). Gli sceneggiatori si sono impegnati a dare nuova linfa alla trama, introducendo storie diverse che non ruotassero solo intorno alla protagonista.

Ora non resta che attendere la decisione definitiva della Rai e della produzione. I fan possono continuare a seguire gli aggiornamenti, nella speranza che la storia di Mina Settembre possa avere un nuovo capitolo all'altezza delle aspettative.