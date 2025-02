My Home My Destiny anticipazioni: Ali Riza e Sultan, nozze last minute

Nozze last minute nelle ultimissime puntate di My Home My Destiny. Deciso a passare il resto della sua vita con Sultan (Hülya Duyar), Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) deciderà di sposare all’improvviso la sua amata e darà il via ad una romanticissima sorpresa…

My Home My Destiny, news: il piano di Ali Riza per sposare Sultan

Come prima cosa, è bene precisare che Ali Riza deciderà di organizzare una cena nel ristorante che Sultan starà per aprire con lui, Nermin (Senan Kara) e Sakine (Zuhal Gencer). Ottenuto da Emine (Naz Göktan), il permesso di andare avanti con il suo piano, Ali Riza inviterà ai festeggiamenti anche i nipoti Bariş (Engin Ozturk), con la fidanzata Zeynep (Demet Ozdemir), e Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü).

Senza dilungarsi troppo nelle spiegazioni, Ali Riza chiederà poi a Emine di fare in modo che Sultan indossi un elegante vestito bianco. E così tutti quanti penseranno che l’uomo voglia semplicemente chiedere a Sultan, in maniera ufficiale, di diventare sua moglie. In realtà, ciò che Ali Riza vorrà fare sarà ben altro: ossia sposare la donna quella sera stessa. Non a caso tra gli invitati figurerà anche un suo amico di vecchia data, comandante di navi da crociera e quindi legalmente un officiante per le nozze.

My Home My Destiny, trame: la romantica sorpresa di Ali Riza

La sorpresa andrà dunque avanti senza alcun tipo di intoppo? Tutto sembrerà propendere per il sì, in primis quando Emine farà sapere ad Ali Riza che, da quel momento, sarà per lui la figlia che non ha mai avuto. Un modo con il quale Emine accetterà, di fatto, Ali Riza come suo “patrigno”, visto l’imminente unione con Sultan.

E Sultan resterà visibilmente commossa quando, nel bel mezzo della cena, Ali Riza estrarrà da una delle sue tasche un vistoso anello di fidanzamento. Utilizzando la metafora di un viaggio, che devono intraprendere insieme come marito e moglie, Ali Riza farà presente a Sultan che vuole sposarla quella sera stessa. Richiesta che sorprenderà tutti quanti…

My Home My Destiny, spoiler: il matrimonio last minute tra Sultan e Ali Riza

Fortunatamente, Sultan risponderà sì alla richiesta di Ali Riza e il comandante di nave officerà le nozze (che comunque sia dovranno essere registrate in comune entro una settimana). Un risvolto decisamente positivo per la coppia “over” formata da Sultan e Ali Riza, circondata dall’affetto di tutti i loro cari. Compresa Cemile Karaca (Elif Sönmez), fresca di riconciliazione col marito Nuh (Fatih Koyunoğlu).

Tuttavia, un grosso colpo di scena lascerà spazio alla tensione durante i festeggiamenti. E tutto ciò avrà a che fare con Gülbin (Gülcan Arslan)… ma di questo avremo modo di riparlare!