My home my destiny, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2025

Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farglielo provare, suscitando l'ammirazione di Sakine, Sultan e Emine. Sultan e Ali Riza decidono di affrontare il discorso del loro imminente matrimonio rispettivamente con Emine e con Baris e Savas, ricevendo approvazione e reazioni entusiaste. Le mamme danno consigli non richiesti su come dovrebbe essere l'abito da sposa di Zeynep. Ali Riza propone di organizzare una proposta ufficiale di matrimonio tradizionale turca; Emine punzecchia Sultan poiché crede inizialmente che sia rivolta a lei…