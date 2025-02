My home my destiny, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025

Nelle rispettive case dei promessi sposi fervono i preparativi per la proposta di matrimonio. Le donne sono tutte allegre, tranne Sakine, che è molto triste dopo aver ascoltato la conversazione rubata dal cellulare di Zeynep, nella quale la figlia parlava del suo imminente futuro con Baris. Intanto Nesrin/Gulbin racconta a Tarik la sua straziante storia, che l’aveva portata a fuggire di casa.

Conclusa la cerimonia, Sakine scappa di casa e, inseguita da Zeynep, incrociano l’auto guidata da Nesrin/Gulbin, che per un soffio non investe la madre. Madre e figlia non si rendono conto di chi c’è alla guida e proseguono verso un parco, per poi chiarirsi. Gulbin le segue e in un angolo ascolterà la madre parlare proprio di lei, con rimpianto e dolore. Infine, Zeynep e Sakine, raggiunte anche da Baris, tornano verso casa per continuare i festeggiamenti.