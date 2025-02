My Home My Destiny anticipazioni: Sakine incontra Gülbin e…

Nel corso degli ultimissimi episodi di My Home My Destiny non mancherà l’incontro, dopo tanti anni, tra Sakine Göksu (Zuhal Gencer) e la figlia Gülbin (Gülcan Arslan), anche se, almeno inizialmente, la ragazza si presenterà alla madre con la falsa identità di “Nesrin“. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa accadrà.

My Home My Destiny, news: Zeynep vuole trovare Gülbin

Tutto partirà quando, inconsapevole di averla già incontrata, Zeynep (Demet Ozdemir) farà sapere al fidanzato Bariş (Engin Öztürk) di voler fare il possibile per rintracciare Gülbin. Un proposito che la giovane Göksu vorrà portare avanti per liberare la madre Sakine dal peso di non essere riuscita a comprendere abbastanza le sofferenze della figlia, ovvero la stessa che è fuggita di casa quando aveva soltanto quindici anni dopo.

Dato che Bariş si dirà disposto ad aiutarla nelle sue ricerche, Zeynep si preparerà ad affrontare il discorso proprio con Sakine. Non a caso, per non avere nessuno dei loro amici attorno, Zeynep chiederà a Sakine di accompagnarla in un negozio poiché intende regalarle un abito da indossare quella sera stessa per una sorpresa a Sultan (Hülya Duyar) organizzata dall’innamoratissimo Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış). Incontro dove avverrà una vera e propria svolta…

My Home My Destiny, spoiler: Sakine incontra Gülbin e…

Eh sì: dato che non sarà stata informata da Bariş del fatto che il consulente aziendale “Tarik” (Fırat Doğruloğlu) è un truffatore che si chiama Tekin, Zeynep continuerà a considerare “Nesrin” come una sua amica. Proprio per questo, appena le manderà un messaggio, Zeynep chiederà a “Nesrin” di raggiungerla nella sua uscita con Sakine.

Inconsapevole del fatto che la polizia sta cercando anche lei per appurare se abbia avuto un ruolo nella truffa portata avanti dal falso fratello “Tarik”, Gülbin sceglierà quindi di presentarsi all’incontro. E resterà di sasso quando si troverà di fronte a Sakine, che comincerà a fissarla dando l’impressione di averla quasi riconosciuta.

My Home My Destiny, trame: Gülbin sta per essere scoperta?

Visibilmente attonita, Sakine si scuserà con “Nesrin” e le dirà che la sta fissando perché le ricorda una persona molto importante per lei che non vede ormai da tanti anni. Appena la donna le chiederà di chi sta parlando, così come Zeynep, Sakine risponderà senza esitare che sta parlando della figlia Gülbin. Parole che metteranno in crisi Gülbin, che cercherà di cambiare discorso, sottolineando che non deve chiederle scusa soltanto a causa di una piccola somiglianza.

Dello stesso parere sarà anche Zeynep, la quale inviterà con dei modi gentili Sakine a non mettere ulteriormente in imbarazzo la sua amica. Fatto sta che Sakine sembrerà sempre più convinta della sua idea e si sentirà quasi a disagio a stare a fianco a “Nesrin”. Tuttavia, le impedirà di fatto di andare via e la inviterà alla cena al ristorante organizzata da Ali Riza pur di starle vicino e scrutarla ancora di più.

Tutti segnali del fatto che le bugie raccontate da Gülbin stanno per terminare oppure succederà dell’altro? Seguici su Instagram.