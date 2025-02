Rocco Schiavone 6: la fiction torna stasera su Rai 2

Gli appassionati di Rocco Schiavone possono prepararsi: questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, su Rai 2 torna la celebre serie tv con Marco Giallini nei panni dell’iconico vicequestore. Giunta alla sesta stagione, la fiction è tratta dai romanzi e racconti di Antonio Manzini, che ne cura anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu e Marco Dell’Omo. La regia è affidata a Simone Spada, mentre la produzione è frutto della collaborazione tra Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film.

Nonostante il peso del passato e la stanchezza che lo affligge, Rocco Schiavone torna a indagare su nuovi casi, portando con sé il suo talento investigativo e il suo carattere ruvido. Trasferito ad Aosta per motivi disciplinari, il vicequestore continua a mal sopportare la città e le sue rigide temperature, mantenendo un atteggiamento anticonformista e spesso al limite della legalità.

Le sue indagini sono sempre accompagnate dai fantasmi del passato: la morte della moglie Marina e il tradimento dell’amico Sebastiano hanno lasciato ferite profonde, rendendo ancora più complesso il suo ritorno sul campo. Tuttavia, il suo istinto infallibile lo guiderà ancora una volta nel risolvere crimini intricati.

La sesta stagione si compone di quattro episodi, ognuno della durata di 100 minuti. Rai 2 trasmetterà una puntata a settimana, ogni mercoledì, fino al gran finale previsto per il 12 marzo 2025. Per chi preferisse seguire la serie in streaming, tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay a partire da questa sera.

Con il suo mix di noir e ironia tagliente, Rocco Schiavone si conferma una delle serie più amate dal pubblico italiano. I nuovi episodi promettono colpi di scena, atmosfere intense e un protagonista sempre più complesso e affascinante.