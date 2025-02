Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025

Theo inizia a prendere i farmaci per l’ADHD, finendo per avere degli effetti collaterali indesiderati.

Julian è sconvolto per la scoperta che Eleni voleva lasciarlo prima di scoprire di essere incinta. Invece di affrontare la sua amata, lo chauffeur decide di anticipare le nozze…

Yvonne viene operata per rimuovere il tumore al seno! Erik viene sopraffatto dall’ansia e si sfoga con Alexandra.

Theo parla a Christoph ed Alexandra della diagnosi ricevuta, ricevendo inaspettatamente comprensione. Poco dopo il ragazzo condivide la propria gioia con Lale, che gli fa un’inaspettata dichiarazione d’amore…

Sotto gli effetti dell‘alcol, Nicole flirta apertamente con Michael… salvo poi non ricordare nulla l’indomani!

Dopo aver saputo delle imminenti nozze di Eleni con Julian, Leander decide di lasciare Bichlheim per non dover più vedere la sua amata.

Dopo la dichiarazione d’amore di Lale, Theo ammette a quest’ultima di ricambiare i suoi sentimenti. Peccato solo che nessuno dei due abbia mai avuto una relazione seria…

Nicole si scusa con Michael per il proprio comportamento, garantendo al medico di non avere interesse per lui. Poco dopo, però, la donna verrà sopraffatta da dei sentimenti inaspettati…

Theo è alle prese con una sorpresa romantica per Lale…

Julian nasconde a Eleni che Leander sta per partire per l’Africa e anticipa la data delle nozze, nella speranza di legare la ragazza a sé.

Helene scopre che Nicole si è innamorata di Michael, ma è costretta a promettere alla Alves di non dire nulla al medico.

Lale e Theo hanno una discussione che porta il ragazzo a prendere una decisione drastica…

Noah si offre di lavorare temporaneamente al Fürstenhof come barista, finendo per fare la conoscenza di un’ospite affascinante di nome Verena…

Eleni scopre che Leander è in partenza per l'Africa e capisce finalmente la verità: è lui l'uomo della sua vita! Sarà troppo tardi?