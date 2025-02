Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 10 febbraio 2025

Leander non si rassegna all’idea di perdere Eleni e continua a lottare per riconquistarla. Nel frattempo, Greta decide di presentarsi all’appuntamento con Mario, ma di nascosto registra la loro conversazione con l’intenzione di denunciarlo. Tuttavia, qualcosa non va secondo i piani…

Robert si sente frustrato perché Nicole è appassionata di jazz, un genere che lui proprio non sopporta, e prova a coinvolgerla nel mondo dei vini. Il tentativo non va a buon fine, ma la forte attrazione tra loro resta intatta. Durante una lezione di primo soccorso, Lale deve fingere di prestare aiuto a Theo e, inaspettatamente, si accorge che i suoi sentimenti per lui potrebbero riaffiorare…