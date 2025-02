Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 18 febbraio 2025

Eleni e Julian decidono di affidare al destino la scelta del nome del loro bambino, ma questa decisione finisce per creare tensioni tra loro. Nel frattempo, Werner e Robert rivelano a Helene il tradimento di André. Inizialmente scettica, la donna fatica a crederci, ma presto dovrà affrontare la realtà. André le chiede perdono, ma Helene si sente incerta sul da farsi.

Theo, che mostra possibili sintomi di ADHD, rovina un'uscita in birreria. Quando Lale gli suggerisce di sottoporsi a un controllo, lui si sente offeso, rendendo ancora più complicato il loro rapporto. Intanto, Robert rinuncia a un'opportunità lavorativa in Sardegna per restare accanto a Nicole, ma la sua proposta di convivenza fa nascere in lei dubbi sulla loro relazione. Christoph, rientrato dalla Spagna, scopre con entusiasmo che sta per diventare nonno per la terza volta…