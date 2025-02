Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 20 febbraio 2025

Julian accompagna Eleni in ospedale, poiché la ragazza continua a soffrire di forti dolori al ventre. Nel frattempo, Robert incontra Michael e gli comunica che ora ha campo libero con Nicole. Tra i due scoppia una discussione, che si conclude con Michael che dichiara di non considerarlo più un amico.

In ospedale, Leander informa Julian, Alexandra e Christoph, appena arrivati, che Eleni è in sala operatoria: la ginecologa ha infatti rilevato una gravidanza extrauterina e una lesione a una tuba di Falloppio. Eleni perderà il bambino, ma la sua vita non è in pericolo.

Intanto, Robert annuncia a Werner di aver deciso di accettare l'offerta di Giovanni e di partire il giorno seguente per la Sardegna, dove resterà per tre mesi…