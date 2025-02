Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 4 febbraio 2025

Eleni e Leander si ritrovano, ma la loro storia d’amore è messa in pericolo dal legame di Eleni con Julian, a cui lei non ha ancora confessato la verità. Dopo essere rientrato da un funerale, Julian pranza con lei, ma poco dopo Eleni accusa un malessere e delle vertigini. Julian la accompagna a casa, dove il fratello Noah si prende cura di lei. Nel frattempo, Erik è preoccupato per la salute di Yvonne e si confronta con Michael, il quale gli suggerisce di starle accanto senza farla sentire sotto pressione.

Nonostante le difficoltà legate alla malattia di Yvonne, il rapporto tra lei ed Erik si rafforza. Intanto, Robert scopre che Alexandra ha sabotato il locale di Nicole e la minaccia di intraprendere azioni legali. Un incidente durante una sessione di fitness provoca un infortunio a Hanno, causando un forte senso di colpa nell'istruttrice Lale. Infine, Nicole sospetta che Eleni possa essere incinta e le fa fare un test di gravidanza, che conferma la sua intuizione…