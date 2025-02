Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 6 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 6 febbraio 2025

Yvonne ha un malore mentre si trova al bar, così Alexandra la invita a tornare a casa. Erik le rimane accanto nel tentativo di aiutarla a riposare, ma alla fine è lui ad addormentarsi, mentre lei resta sveglia. Nel frattempo, Theo invita Lale a uscire, ma lei rifiuta, dicendogli che non è il suo tipo.

Nicole confessa a Robert di aver apprezzato la risposta alla sua email, e lui intuisce subito l’intervento di Michael. Deciso a chiarire la situazione, corre in ospedale e chiede all’amico se si è innamorato di Nicole, ricevendo da lui una conferma.

Al ristorante arriva l'ispettore della ristorazione, ma sia Erik che Robert sono assenti, scatenando il panico in cucina. Eleni, invece, confida a Leander di non voler che suo figlio cresca tra due padri in conflitto, come è successo a lei, e per questo ha scelto di rimanere con Julian…