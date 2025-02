Tempesta d’amore: Christoph contro le nozze di Julian e Eleni, ecco perché | Anticipazioni italiane

Fino ad ora il suo più grande nemico è stato Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Julian Specht (Tim Borys) dovrà fare i conti con un altro pericoloso ostacolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni presenta Julian alla famiglia famiglia

Se con Leander ha conosciuto il grande amore, con Julian ha invece trovato l’uomo con cui formare una famiglia. Benché follemente innamorata del medico, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) ha infatti deciso di sposare il fidanzato, di cui è incinta.

Nei prossimi giorni, la giovane Schwarzbach introdurrà dunque ufficialmente il futuro marito al resto della famiglia. Se Alexandra (Daniela Kiefer) e Noah (Christopher Jan Busse) accoglieranno Julian a braccia aperte, altrettanto non si potrà però dire di Christoph (Dieter Bach)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph contro Julian

Benché felicissimo all’idea di diventare (di nuovo) nonno, l’albergatore avrà infatti più di un motivo per dubitare del fatto che Julian sia l’uomo giusto per Eleni: non solo quest’ultima è ancora innamorata di Leander, ma Specht ha un lavoro umile che difficilmente gli permetterà di garantire al resto della famiglia un alto tenore di vita…

Il risultato? Dopo aver parlato con la figlia, Christoph non esiterà ad affrontare Julian, mettendolo in guardia: se dovesse rendere infelice Eleni o far mancare qualcosa a quest'ultima, dovrà vedersela con lui! Specht riuscirà a far cambiare idea al futuro suocero? Per ora vi anticipiamo che purtroppo il simpatico chauffeur avrà molto presto ben altri problemi di cui occuparsi…