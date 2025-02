Tempesta d’amore: Eleni in fin di vita! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Una tragedia inaspettata sta per abbattersi sulla protagonista di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) verrà infatti colpita da un dramma che cambierà per sempre la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian e Eleni decidono di metter su famiglia Da qualche giorno la vita di Eleni è stata stravolta. Proprio quando aveva finalmente capito di amare Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) tanto da decidere di tornare da lui, la ragazza ha infatti scoperto di essere incinta di Julian Specht (Tim Borys). E a quel punto tutto è cambiato… Pur non potendo negare i suoi sentimenti per Leander, la giovane Schwarzbach ha infatti deciso di mettere il benessere del suo bambino al primo posto: non solo rinuncerà ad un futuro con il medico, ma sposerà Julian! Purtroppo per lei, però, il destino avrà in serbo una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni gravissima in ospedale