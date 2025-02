Tempesta d’amore: Eleni rifiuta di sposare Julian! Ma poi… | Anticipazioni italiane

La più grande paura di chi si avventura a fare una proposta di matrimonio è di ricevere un “no” come risposta. Lo sa bene Julian Specht (Tim Borys), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà il tutto per tutto nella speranza di legare a sé per sempre Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). La reazione di quest’ultima, però, non sarà quella sperata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian chiede a Eleni di sposarlo Da quando ha conosciuto Eleni, Julian non ha avuto dubbi: è lei la donna della sua vita! Ben presto, però, lo chauffeur si è reso conto che la sua amata – benché sinceramente innamorata di lui – ha un legame apparentemente indissolubile con un altro uomo: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Un legame che non si è spezzato nemmeno dopo la scoperta da parte della ragazza di essere incinta di Specht! Sempre più insicuro e terrorizzato all’idea di perdere la sua amata, Julian inizierà così a pensare a come assicurarsi un futuro insieme alla “sua” Eleni. E sarà proprio allora che – complice l’incoraggiamento di Alexandra (Daniela Kiefer) – Specht sorprenderà la fidanzata con un’inaspettata proposta di matrimonio! Come reagirà la Schwarzbach?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni cambia idea