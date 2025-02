Tempesta d’amore: Nicole e Michael, è guerra fredda! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Continua ad essere in salita la vita sentimentale di Nicole Alves (Dionne Wudu)! Dopo la fine della sua relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la bella proprietaria del Caffè Liebling finirà infatti per rompere i rapporti anche con l’altro uomo del suo cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert lascia Nicole ed il Fürstenhof

Appena arrivata al Fürstenhof, Nicole ha visto la sua vita stravolta sotto ogni aspetto, sia professionale che personale! Se sul lavoro la donna si è lanciata in un rischioso azzardo lasciando un lavoro sicuro in hotel per rilevare il Caffè Liebling, in amore si è invece trovata coinvolta in un complesso triangolo con Robert e Michael (Erich Altenkopf).

Benché siano state le parole del medico a farla innamorare, come sappiamo la Alves ha iniziato una relazione con Saalfeld, salvo poi scoprire che non è quest’ultimo bensì Niederbühl l’autore delle email romantiche che tanto l’hanno colpita. Una scoperta che cambierà tutto! Nonostante i suoi sforzi per perdonare Robert e guardare avanti, Nicole non sarà infatti più sicura dei suoi sentimenti. E a quel punto Saalfeld prenderà una decisione drastica: lascerà la fidanzata e partirà per l’Italia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole e Michael si allontanano

Inutile dire che l’uscita di scena del cuoco spiazzerà tutti a Bichlheim, suscitando però reazioni diverse. Mentre Nicole sarà mortificata per l’esito della sua storia con lo chef (benché convinta che la loro relazione non avesse futuro), Michael non potrà fare a meno di sperare di avere finalmente una chance con la donna dei suoi sogni. E sarà qui che inizieranno i problemi…

Ormai certa dei sentimenti del medico nei suoi confronti, la Alves inizierà infatti a sospettare che dietro ogni gesto dell’uomo si celi un tentativo di approccio. E così, dopo l’ennesimo fraintendimento Michael e Nicole decideranno di comune accordo di mantenere le distanze per evitare che la situazione tra loro degeneri ulteriormente. Rimanere lontani, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Non ci vorrà infatti molto prima che i due si ritrovino a doversi nuovamente esibire insieme ad un importante evento del Fürstenhof. E a quel punto la Alves e Niederbühl prenderanno una decisione…