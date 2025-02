Tempesta d’amore: Robert lascia il Fürstenhof ed esce di scena! Ecco il suo finale… | Anticipazioni italiane

Un fulmine a ciel sereno è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. A vent’anni di distanza dalla sua prima apparizione nella soap bavarese (con due stagioni da protagonista assoluto), Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) uscirà infatti di scena. E per lui non ci sarà un lieto fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert lascia Nicole

Tra le decine di personaggi passati per Tempesta d’amore in questi venti anni, Robert Saalfeld rappresenta un caso eccezionale: già unico protagonista maschile ad aver ricoperto tale ruolo in due stagioni non consecutive, lo chef è anche l’unico ad essere tornato in scena nel casto fisso ad anni di distanza dal suo happy end. E purtroppo i record non finiranno qui…

Dopo la drammatica fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) – un evento che ha rappresentato vero e proprio shock per i telespettatori di lunga data della soap – Robert sarà infatti destinato a rimanere da solo: non solo la lunga relazione con Lia (Deborah Müller) è naufragata ad un passo dalle nozze, ma anche quella con Nicole Alves (Dionne Wudu) avrà vita breve…

Nonostante i suoi sforzi per assicurarsi un futuro al fianco della bella pasticciera, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo dunque Saalfeld accettare la dura realtà: Nicole non lo ama quanto la ama lui! E a quel punto – consapevole che l’amore non si può forzare – Robert non vedrà altra scelta se non troncare la loro relazione. Una decisione che segnerà per sempre la sua vita…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert esce di scena

Mentre Nicole elaborerà la decisione del compagno arrivando ad ammettere che si tratta della scelta migliore per entrambi, Robert si troverà ad affrontare l’ennesima crisi sentimentale della sua vita. Questa volta, però, l’uomo deciderà di reagire dando un colpo di spugna al passato!

Determinato a voltare pagina e iniziare una nuova vita lontano dall’hotel a cinque stelle, lo chef accetterà dunque un’allettante offerta di lavoro in Sardegna che lo porterà a lasciare Bichlheim ed il Fürstenhof. Quella che doveva essere inizialmente solo un’esperienza di qualche mese, però, è destinata a diventare una scelta di vita permanente…

Nel corso della puntata 4120, Robert uscirà dunque di scena, segnando la fine della sua lunghissima presenza nel cast fisso di Tempesta d'amore. Nonostante quanto sperato dai suoi fan, lo chef non avrà dunque un happy end, a differenza di tutti i suoi "colleghi" protagonisti. E per ora non è previsto un suo ritorno in scena. Non ci resta che sperare in qualche bella sorpresa in futuro…