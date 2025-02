Tradimento, anticipazioni 11 febbraio: Guzide scopre le bugie di Oylum

Tradimento, anticipazioni di martedì 11 febbraio 2025

Guzide scopre le bugie di Oylum e fatica ad accettare questo ennesimo tradimento. Dopo un acceso confronto, decide di rinnegare la figlia. Nel frattempo, Yesim assiste alla scena con soddisfazione. Oylum, esasperata, cerca di attaccare Yesim, ma Tarik la trascina via. Nel frattempo, Tolga riporta Oyku da Guzide e la affida a Umit. Oylum trova rifugio a casa di Selin, dove Tolga e Ozan cercano di confortarla. Tuttavia, il rifiuto di Guzide di parlarle e il divieto imposto anche a Nazan e Umit di contattarla rafforzano in Oylum la convinzione che non avrà possibilità di ottenere il perdono…