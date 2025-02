Tradimento, anticipazioni 12 febbraio: Nel frattempo, Tarik fa una scoperta su Oylum

Tradimento, anticipazioni di mercoledì 12 febbraio 2025

Tarik accompagna Yesim a casa e scopre che la donna ha saputo di Oylum grazie alla sua segretaria, Berrin. Furioso, decide di abbandonarla e le promette che non le permetterà mai più di vedere Oyku. Successivamente, si reca in ufficio per licenziare Berrin e poi va a casa di Guzide per riprendere Oyku. Sebbene Umit sia riluttante a separarsi dalla bambina, alla fine accetta di lasciarla andare. Nel frattempo, Tarik scopre che è stata Oylum a portare Oyku da Guzide. Intanto, Yesim pianifica la sua vendetta contro di lui…