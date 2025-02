Tradimento, anticipazioni 5 febbraio (prima puntata quotidiana)

Tradimento, anticipazioni di mercoledì 5 febbraio 2025

Burcu alimenta la gelosia di Yesim e la spinge a recarsi in ospedale da Tarik, che però non è presente. Approfittando della situazione, cerca di conquistare la fiducia dei figli di Guzide, ma una volta arrivata, Yesim si scontra con la rabbia di Ozan, che la respinge con durezza e rimprovera anche suo padre. Nel frattempo, Burcu suggerisce a Yesim di consultare una medium per trovare una soluzione definitiva al problema rappresentato da Guzide. Intanto, Oylum, accanto al letto della madre, le confessa tutta la verità, implorandola di riprendere conoscenza e tornare alla vita.