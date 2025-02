Tradimento, anticipazioni 6 febbraio: Tarik riceve una telefonata di Oylum…

Tradimento, anticipazioni di giovedì 6 febbraio 2025

Oltan sorprende Lara a bordo della sua barca e capisce subito che è stata mandata da Kaan per ottenere informazioni sulla sua automobile. Senza esitazione, la manda via, avvertendola di riferire a Kaan di non farsi più vedere. Nel frattempo, Sezai si reca spesso in ospedale per far visita a Guzide, lasciandole delle poesie sotto il cuscino. Tarik, invece, propone a Yesim di accompagnarlo a visitare una casa ancora in costruzione, che ha intenzione di acquistare. L'idea sembra rendere Yesim felice ma, una volta entrati nel cantiere, lui riceve una telefonata: è Oylum…