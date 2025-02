Tradimento, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 16 a sabato 22 febbraio 2025

Oylum e Tolga vanno a cena da Oltan sulla sua barca, dove vengono accolti con gioia. Oylum racconta a Oltan di essere stata minacciata con una pistola e Oltan la convince a sporgere denuncia. Oylum prova a telefonare all’uomo che possiede la registrazione dell’accaduto ma lui non risponde. Behram, in realtà, è a cena nella barca vicina a quella di Oltan, sente tutta la conversazione e non risponde volutamente al cellulare. Ozan va a casa di Selin per salutare la sorella ma non la trova. Selin cercherà di convincerlo a rimanere ma lui farà di tutto per andare via. Ozan confida al suo amico Mesut che Selin prova dei sentimenti per lui che tuttavia non corrisponde, ma non sa come dirglielo senza farla soffrire. Mesut invece cerca di convincerlo a darle un’opportunità. Yesim continua a non trovare Oyku. Alla notizia che potrebbe essere stata investita, sviene. Si sveglia in ospedale e cerca di fuggire per andare a cercare la figlia.

Tarik si trova a fronteggiare i suoi due figli, Ozan e Oylum. Alla fine, li caccia dal suo ufficio, tagliando ogni legame e dichiarando che non li considererà più suoi figli. Nel frattempo, Guzide viene trascinata in un dilemma straziante. Da tempo conosce la natura corrotta di Oltan, un uomo senza scrupoli che ha costruito la sua fortuna truffando migliaia di persone. Ora, Oltan vuole che Guzide emetta un verdetto a suo favore in tribunale. Se non accetterà, diffonderà un video compromettente di suo figlio. Quest’ultimo, in preda al rimorso, confessa di aver ucciso accidentalmente un uomo che lo aveva truffato in un affare di criptovalute. Nel frattempo, viene assunto al cantiere da Oltan e trova delle incongruenze nei conti del cantiere, scoprendo che qualcuno sta approfittando della situazione. Decide di confrontarsi con Refik, un collega sospettato di sottrarre denaro attraverso fatture gonfiate. La discussione degenera presto in una rissa.

Umit cancella la prenotazione per Malmo e consegna ad Oylum il denaro che aveva risparmiato per andare in Svezia. Ozan viene arrestato dalla polizia perché considerato colpevole della caduta di Refik, il capocantiere che ha spinto in seguito ad una discussione. Yesim scopre che Burcu non ha mai perso il proprio cellulare e che in realtà possiede anche il suo, scomparso il giorno dell’evacuazione del condominio; curiosando tra i messaggi, Yesim scopre che è stata Burcu ad inviare a Guzide i video incriminanti.

Yesim finge di trovarsi per caso nella stazione in cui Burcu aspetta la metro, l’attira in una zona appartata – senza accorgersi di una telecamera di sicurezza che le riprende mentre si allontanano insieme – e la affronta; le due iniziano a gridarsi contro e, durante il litigio, Yesim spinge Burcu sui binari, mentre sta arrivando un treno. Selin e Oylum sono presenti, ma non si accorgono di Yesim. Tarik viene informato da Oltan che Ozan è in carcere.

Oylum va a trovare Ozan in carcere e si preoccupa molto vedendo le ferite che ha riportato il fratello in seguito alla rissa. Lui la tranquillizza e i due decidono di lavorare per far sì che la loro madre non debba più subire dispiacersi a causa loro. Oylum, però, teme che sua madre possa non perdonarla e ne parla con Sezai, che le rivela di avere una figlia, Ipek, che vive in Canada. Ozan esce di prigione e viene a sapere da Oltan che i due testimoni si rivolgeranno alla procura per modificare la loro testimonianza e scagionare definitivamente Ozan.

Tarik torna a casa da Yesim, la quale lo mette al corrente del fatto che Burcu si è suicidata. Guzide si confronta con Elmas e scopre che Tarik le ha tenuto nascosti anche diversi immobili. Oylum e Behram, per pura coincidenza, si incontrano e discutono con Nazan dell’uomo che ha puntato una pistola contro Oylum.

Ozan viene scagionato e liberato dalla custodia cautelare, grazie alle dichiarazioni dei due testimoni che Oltan costringe a deporre. Questa è in realtà una mossa studiata da Oltan per ricattare Guzide e spingerla a pronunciarsi in suo favore come giudice. La tattica funziona, perché la sua udienza si conclude senza incriminazione.

Guzide, che è scesa a compromessi con i suoi valori per amore del figlio, riunisce tutta la famiglia, e perdona Oylum. I telegiornali trasmettono la notizia della morte di Burcu, e Yesim, in preda ai sensi di colpa e alla paura di essere scoperta, brucia i vestiti che indossava il giorno dell’omicidio. Tahir intima a Tarik di far togliere l’ingiunzione dal terreno, e questi va a parlare con Elmas, scoprendo di avere un avversario più temibile di quanto pensasse.

Tarik chiede a Guzide di far annullare l’ingiunzione messa sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta. Dopo averla minacciata, Tarik prende in mano la situazione e la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan e i finanziatori. Sezai intanto continua a soffrire per il suo amore non corrisposto, mentre Tarik e Yesim riaccendono la fiamma del loro matrimonio, così come Tolga e Oylum che continuano la loro relazione. Nel frattempo, Behram telefona a Oylum per dirle che ha trovato l’uomo che l’ha quasi investita, mentre Guzide viene a sapere della denuncia contro di lei. Furioso per la decisione di Tarik, Oltan lo manda a chiamare e lo minaccia di morte, ma Tarik gli svela che ha un piano segreto per proteggersi: i documenti di tutti gli affari illegali che hanno fatto insieme durante gli anni. Guzide perde la sua carica da giudice. Tolga affronta il padre ma riesce solo a percepire quanto questi sia spietato.