Tradimento, anticipazioni dal 23 febbraio al 1° marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 23 febbraio a sabato 1° marzo 2025

Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide vanno al ristorante di Behram per festeggiare la vittoria. Finita la cena, Oylum va a parlare con Tolga. Tolga si mostra molto rammaricato e Oylum è combattuta sulla decisione da prendere. Alla fine, Oylum decide di non lasciare Tolga, dopo che questi ha rinnegato il padre. Il mattino dopo, mentre fanno colazione, Guzide apprende che Umit ha problemi con l’affitto.

Yesim parte per Antalya e affida Oyku alle cure di una giovane tata, Selime. Guzide e Umit pedinano Oyku e Selime fino a un parco giochi, e infine acconsentono alle richieste della piccola di venire a stare in casa loro fino al ritorno della madre, portandola via dal parco all’insaputa di Selime. Quest’ultima, a causa di piccoli precedenti sulla fedina penale, decide di non sporgere denuncia alla polizia e con l’aiuto dell’amica Gulay tiene nascosta a Yesim la scomparsa della figlia. Intanto Tarik incontra Tahir, boss malavitoso e vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione da Elmas, chedendogli di incontrare quest’ultima per intimidirla e farle cambiare idea. Tahir acconsente, ma durante l’incontro con Elmas scopre che quest’ultima è la nipote di Azhad Aga, un potentissimo boss a cui anche lui deve rispetto. Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e rompere ogni rapporto con lui.

Selin va a trovare al lavoro Tolga per chiedergli un’opinione su Ozan, ma proprio mentre sono in ufficio, l’azienda di Tolga subisce un attacco da parte di un hacker che blocca tutti i loro sistemi informatici e chiede a Tolga un riscatto di dieci milioni di dollari. Tolga ha solo sei ore di tempo per trovare il denaro e pagare. Il ragazzo cerca in tutti i modi di risolvere la situazione da solo, ma resta sempre meno tempo a disposizione, e Tolga sa bene che solo una persona potrebbe salvarlo. Behram si presenta a casa di Oylum e le chiede di salire in auto con lui, senza dirle però dove vuole portarla. Arrivati al ristorante di Behram, ci sarà una sorpresa ad attendere la giovane ragazza. Sezai chiede a Güzide di parlare, vuole confessarle qualcosa riguardo la sua vita.

Dopo un’intossicazione, Oyku si trova in pronto soccorso. La situazione non è critica e può essere dimessa, ma l’ospedale richiede un documento. Guzide è nel panico, teme che Tarik venga convocato e scopra quello che è successo. Oylum riceve una provvidenziale telefonata di Behram, a cui chiede aiuto. I due si introducono nella casa di Yesim, dove trovano il documento della bambina. Al momento delle dimissioni però non basta, solo un genitore può prelevarla. Telefonano allora ad Ozan, in quel momento in un bar, spacciandolo per il padre di Oyku, e facendogli scrivere una falsa autorizzazione alle dimissioni.

In un bar, Ozan è colpito dalla bellezza di una ragazza. Uscendo con Mesut, la vedono mentre si dirige verso la barca di Oltan. La sera, finalmente a casa, Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per aver indotto sua moglie al suicidio, quattordici anni prima, accusandola di un tradimento che non aveva commesso.

Yesim non riesce a contattare Selime, la babysitter a cui ha affidato Oyku, e, temendo il peggio, decide di tornare a Istanbul. Una volta giunta a casa, scopre con orrore che non c’è nessuno e che i documenti della bambina sono spariti nel nulla. Si reca dalla polizia e, tramite il video di una telecamera di sorveglianza, vede che la figlia è con Umit. Insieme alla polizia fa irruzione a casa di Guzide, trova Umit con la bambina e l’uomo viene portato in centrale.

Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare casa di Yesim e si ingelosisce. Lei si giustifica dicendo che non significa nulla, ma lui si arrabbia e si allontana da lei. Guzide è sconvolta per il racconto di Sezai e non sa cosa fare per aiutarlo. Oltan sospetta che Yesim abbia spinto Burcu sotto il treno e insinua il dubbio in Tolga.

Umit è sotto custodia per il rapimento di Oyku, anche se lei sostiene di essere andata a trovarli di sua libera scelta. Tolga mostra a Guzide, Oylum, Nazan e Sezai dei video di sorveglianza della stazione del giorno in cui è morta Burcu. Da quelle immagini, seppur incomplete, sembra essere Yesim ad averla uccisa. Tolga e Oylum si recano a casa di Yesim per costringerla a ritirare la denuncia nei confronti di Umit, ricattandola con i video. Umit viene quindi liberato.

L’avvocato Elmas si reca da Oltan per parlare di Tarik. Oylum decide di pubblicare sui social foto e video che li ritraggono insieme a Oyku taggando Tarik e Yesim. Oyku si lascia sfuggire che è stata a casa di Guzide mentre Yesim era ad Antalya e Tarik era in viaggio.

Tolga chiede a Oylum di sposarlo e lei accetta. Tarik scopre che mentre si trovava in Kazakistan, Umit e Guzide hanno portato Oyku a casa loro e che la bambina è finita in ospedale per aver respirato sostanze tossiche. L’avvocato denuncia il cognato e chiama Yesim a testimoniare, la quale smentisce Tarik davanti al giudice e afferma che questi sta calunniando Umit e Guzide per risentimento. Dopo l’udienza, Tarik chiede spiegazioni a Yesim, la quale confessa di aver involontariamente ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum e Tolga, i quali le hanno detto di essere in possesso di video che la riprendono durante l’omicidio. Tarik si reca da Ismail Yazici, proprietario della compagnia le cui telecamere avrebbero immortalato il crimine e gli chiede di consegnargli il filmato, Ismail pretende una somma di 500 mila dollari per il video; l’avvocato non cede e se ne va. Successivamente, si scoprirà che non esiste alcun video.

Oylum, Behram, Nazan e Umit festeggiano il rilascio di quest'ultimo al ristorante di Behram e discutono sul da farsi ora che hanno scoperto che Yesim ha ucciso Burcu. Oylum e Tolga decidono che è arrivato il momento di comunicare a Guzide la loro decisione di convolare a nozze, sebbene temano la sua reazione. Guzide, una volta intuite le intenzioni della figlia, si innervosisce molto.