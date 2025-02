Tradimento, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 9 a sabato 15 febbraio 2025

Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vuole approfittare dell’occasione per dire finalmente la verità sulla sua espulsione alla madre, ma, quando arriva il momento, si tira indietro impaurita. Tarik porta via la piccola Oyku, come conseguenza delle azioni di Yesim. Lei, disperata, chiede aiuto a Burcu e poi a Oltan, nel tentativo di rintracciarlo e riprendersi la figlia. Burcu trama insieme alla signora Fatma alle spalle di Yesim, per estorcere altro denaro a lei e a Tarik. Guzide e Sezai organizzano un’uscita insieme. Tolga, deluso ed esasperato del fatto che Oylum per l’ennesima volta abbia scelto di non dire la verità, decide di lasciarla.

Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, e viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna. Immediatamente, va dire tutto a suo padre, ma purtroppo non suscita in lui il medesimo turbamento, poiché Tarik non crede alle sue parole. Spinta dall’amica Selin, Oylum si presenta in accademia per fare un’audizione. Nonostante le migliori aspettative, pero’, tutti i suoi sogni vanno in frantumi quando la giuria le dice che non ha talento. Per fortuna, a consolarla c’è Tolga, con cui si riappacifica. Successivamente, la ragazza trova Oyku, da sola, nell’appartamento di Ozan: i due fratelli escogitano un piano per farla pagare a Tarik. Intanto, Guzide e Sezai cenano insieme e fanno un tuffo nel passato.

Ozan e Oylum si mettono d’accordo per nascondere Oyku a casa della madre, mentre lei è da Nazan. Tarik scopre della scomparsa di sua figlia e inizialmente pensa che l’abbia presa Yesim. Intanto, in casa Yenersoy viene a crearsi una bella atmosfera in cui tutti gli ospiti cenano insieme alla nuova arrivata Oyku. La serata viene però rovinata quando Guzide torna in anticipo a casa, costringendo Oylum e Ozan a nascondere la bambina. Durante la notte Guzide li scopre e chiama Tarik dopo aver rimproverato la sua famiglia, ma in seguito alla risposta di Tarik decide anche lei di impartire una lezione a suo marito. Yesim, dopo aver scoperto che la figlia non è con Tarik, chiama la polizia e sporge denuncia contro Guzide. Durante la perquisizione della casa, però, la polizia non trova Oyku che sembra essere stata nascosta da Umit, dopo che i due si sono affezionati l’uno all’altra.

Sezai, parlando con un collega, scopre che Tarik possiede un patrimonio nascosto di venti milioni di dollari e decide di informare Guzide. La donna, sentendosi ancora una volta tradita dal marito, su suggerimento dell’amica Nazan decide di assumere come avvocato Elmas Heves.