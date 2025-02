Tradimento anticipazioni: Güzide brucia la macchina di Tarik, ecco perché

Come reagirà Güzide Özgüder (Vahide Perçin) quando l’ormai ex marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) riuscirà a farla licenziare? Occhio alle puntate future di Tradimento, perché la reazione della giudice sarà piuttosto “flambé”…

Tradimento, news: Tarik fa un grosso torto a Guzide

La faccenda raggiungerà il suo climax nel momento in cui Güzide scoprirà che Tarik le ha nascosto di avere un patrimonio corrispondente a venti milioni di lire turche. Anche se lo stesso sarà stato ottenuto con degli affari poco cristallini, Güzide deciderà di muovere guerra contro Tarik ad assumerà l’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli).

Fin dai primi istanti, la donna prometterà a Güzide che riuscirà a privare Tarik di ogni suo bene. Non a caso, oltre ai milioni, Elmas punterà ad un territorio di 200 acri intestato a Tarik. Una mossa che non piacerà affatto a Yenersoy, visto che sarà soltanto il prestanome del terreno, appartenente in realtà ad un suo cliente pericoloso.

Proprio per questo, quando Güzide si rifiuterà di ritirare l’istanza, Tarik passerà alle maniere forti e presenterà al giudice le prove in grado di dimostrare che l’ex moglie ha “salvato” Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) da un processo nel quale sarebbe certamente risultato colpevole per truffa. Il risultato? Güzide verrà licenziata con effetto immediato e le verrà tolto il suo status di giudice.

Tradimento, spoiler: Güzide brucia la macchina di Tarik

Consapevole del fatto che l’ex consorte sapeva benissimo che Oltan la stava ricattando con la confessione via video del presunto omicidio di Kaan compiuto dal figlio Ozan (Yusuf Çim), Güzide realizzerà per l’ennesima volta che Tarik ha voltato le spalle alla loro famiglia. E tutto per accontentare Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e i suoi capricci.

In preda alla collera più totale, Güzide si presenterà dunque a casa di Yeşim con una tanica di benzina, la stessa che verserà sulla macchina utilizzata da Tarik… che poi incendierà! Un vero e proprio atto vandalico che Yeşim non vorrà lasciare impunito, anche se andrà incontro ad un’amara sorpresa…

Tradimento, trame: Yeşim vuole denunciare Güzide ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Yeşim costringerà Tarik a presentarsi alla polizia per denunciare Güzide. Quest’ultima verrà così invitata a recarsi in commissariato, dove non avrà remore ad ammettere di avere dato fuoco all’automobile di Yenersoy. Tuttavia, Güzide tirerà fuori un asso dalla manica: farà presente al commissario che, in realtà, la vettura è intestata a sua nome, ragione per la quale Tarik non può certamente denunciarla.

Insomma, Güzide avrà distrutto un bene suo e non di Tarik. E la denuncia tanto sperata da Yeşim si risolverà in un nulla di fatto (anche se la Ozguder dovrà comunque giustificare l’incendio che ha provocato nel rione). Inutile dire che però queste saranno soltanto le prime avvisaglie di una storyline complicata che coinvolgerà diversi personaggi… Seguici su Instagram.