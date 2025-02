Tradimento anticipazioni: Oltan in pericolo di vita!

La complicata relazione tra Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) subirà un ulteriore contraccolpo nelle prossime puntate di Tradimento. E tutto ciò avrà a che fare ancora una volta con Oltan (Cem Bender), il padre del ragazzo.

Tradimento, news: Oylum lascia Tolga ma…

La faccenda si complicherà quando grazie ad alcune foto che le manderà Ercan, l’amico di Behram Dicleli (Aras Aydın), Oylum scoprirà che Tolga non ha mai interrotto i rapporti con il padre, nonostante tutti i problemi che ha procurato a Güzide Özgüder (Vahide Perçin). A quel punto, la ragazza si sentirà tradita dal fidanzato e, al termine di un drammatico confronto, gli restituirà l’anello di fidanzamento. Con questo gesto, Oylum romperà con Tolga, a pochi giorni dalla richiesta di matrimonio.

Da un lato Behram approfitterà della situazione venutasi a creare per cercare di avvicinarsi a Oylum, dall’altro Tolga tenterà a più riprese di avere un incontro chiarificatore con Oylum. Tale incontro avverrà paradossalmente in una casa di proprietà di Behram, nella quale Güzide e i suoi parenti andranno a stare quando Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) venderà la loro precedente villa ad un prestanome per permettere a Yeşim Denizeren (Asena Girişken) di stabilirsi lì.

Tradimento, trame: pace fatta tra Tolga e Oylum

Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Oylum sceglierà di dare una seconda possibilità a Tolga quando quest’ultimo le farà presente di aver riallacciato i rapporti col padre per una ragione precisa, ossia nel momento in cui l’ha salvato da un attacco informatico che avrebbe potuto mettere in ginocchio la sua azienda. Sinceramente colpita dalle scuse del giovane Kaşifoğlu, Oylum sceglierà di indossare nuovamente l’anello di fidanzamento, ciò con grande dispiacere di Behram che lo noterà subito sul suo dito.

Ad ogni modo, col trascorrere delle giornate, dato che Güzide ribadirà più di una volta che non potrà mai perdonare Oltan, Tolga capirà che deve affrancarsi definitivamente dal padre. E organizzerà un pranzo, al quale saranno presenti anche Oylum e Güzide, per comunicare a Oltan che vuole chiudere il loro rapporto. Occhio però perché tale pranzo finirà in tragedia…

Tradimento, spoiler: Oltan in pericolo di vita!

Eh sì: al ristorante si presenterà un vecchio amico di Tolga, che pretenderà di avere in cambio del denaro per via di alcune azioni dell’azienda che prima gli appartenevano e che Kaşifoğlu è riuscito a far fruttare. Dato che Tolga si sarà rifiutato di pagarlo ulteriormente, l’uomo si presenterà armato di pistola e sparerà in direzione del “nemico”. A quel punto, Oltan farà da scudo con il suo corpo per proteggere il figlio e si prenderà una pallottola in pieno petto.

Nonostante la corsa in ospedale repentina, le condizioni di salute di Oltan appariranno fin da subito gravissime, tant’è che l’imprenditore avrà anche un arresto cardiaco che, fortunatamente, i medici riusciranno ad evitare che sfoci nella sua morte.

Tutto l'accaduto farà rivalutare a Tolga la sua idea di chiudere qualsiasi tipo di contatto con il padre, soprattutto perché con il suo gesto gli avrà fatto capire di essere disposto a sacrificarsi per il suo bene. Sensi di colpa, quelli di Tolga, che inevitabilmente creeranno dei nuovi problemi con Oylum…