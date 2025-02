Tradimento anticipazioni: Oltan ricatta Güzide, ecco perché

Un grosso intrigo ordito da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) prenderà il via nelle prossime puntate di Tradimento. Il padre di Tolga (Caner Şahin) non esiterà ad utilizzare il ricatto per costringere Güzide Özgüder (Vahide Perçin) a prendere le redini di un processo delicato nel quale si troverà coinvolto.

Tradimento, news: l’inaspettata promozione di Güzide

La storyline inizierà quando Güzide apprenderà da una mail che è stata scelta come giudice di un processo commerciale. Una vera e propria stranezza, visto che si è sempre occupata di procedimenti familiari. Proprio per tale ragione, vorrà andare più a fondo nella questione e scoprirà che nel caso è coinvolto Oltan.

Memore del fatto che l’ha aiutata tempo prima a dimostrare l’innocenza della figlia Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) in un incidente stradale, Güzide capirà che Oltan ha mosso le sue conoscenze per farle assegnare il processo. Insomma, Oltan vorrà fare leva sul debito di riconoscenza che ha nei suoi confronti per costringerla a dichiararlo innocente nel sopracitato processo: un vero e proprio compromesso al quale l’integerrima Güzide non vorrà sottostare.

Non a caso, Güzide andrà immediatamente nello yacht di Oltan per rifiutare la “proposta indecente”, ma tutto si ritorcerà contro di lei…

Tradimento, spoiler: Oltan ricatta Güzide

Eh sì: nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Oltan mostrerà a Güzide un video compromettente sul figlio maggiore Ozan Yenersoy (Yusuf Çim). Dalle immagini, sarà chiaro che il ragazzo ha chiesto proprio a Oltan di aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere di un uomo che ha ucciso. Il riferimento sarà a Kaan, che Ozan crede di avere davvero assassinato durante una colluttazione fisica (al contrario di Oltan, che invece è al corrente del fatto che Kaan è vivo e vegeto).

Appena vedrà il filmato, Güzide resterà attonita e non saprà più come comportarsi di fronte al ricatto di Oltan. In preda alla confusione più totale, dato anche che l’uomo minaccerà di diffondere il video qualora non dovesse aiutarlo nel processo, Güzide cercherà aiuto nell’ex marito Tarık (Mustafa Uğurlu). Tra i due nascerà però l’ennesimo litigio e alla fine la giudice non saprà in che modo fare uscire Ozan dai guai.

Tradimento, trame: Güzide prende una decisione ma…

Dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, Güzide arriverà dunque a prendere una scomoda decisione. Alla fine, la donna sceglierà ancora una volta di seguire la via giusta e non vorrà farsi ricattare da Oltan. Per questa ragione gli dirà che rifiuta di difenderlo e che il figlio pagherà qualora avesse davvero ucciso un uomo.

Oltan sembrerà quindi non riuscire nel suo piano, almeno finché un nuovo incidente nel quale verrà coinvolto Ozan non rimetterà tutto quanto in discussione. E, ancora una volta, in quello che accadrà sarà direttamente coinvolto il losco Kaşifoğlu… Seguici su Instagram.