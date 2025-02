Tradimento anticipazioni: Oylum fa la conoscenza di Behram, ecco chi è

I telespettatori di Tradimento stanno per fare la conoscenza di un personaggio destinato a cambiare diversi equilibri all’interno della dizi turca. Negli episodi in onda a breve entrerà infatti in scena il giovane e affascinante ristoratore Behram Dicleli (Aras Aydın). Scopriamo insieme come verrà introdotto nelle storie…

Tradimento, news: Oylum in pericolo

Tutto partirà quando Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) rischierà di venire investita da un automobile in corsa. Accantonato l’iniziale spavento, la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) inizierà a discutere con il guidatore della vettura. E l’uomo, per tutta risposta, darà sfoggio di un atteggiamento aggressivo ed arriverà persino a puntarle contro una pistola.

Fortunatamente, a prestare aiuto a Oylum penserà proprio Behram, che si renderà conto del fatto che l’arma utilizzata dall’aggressore è soltanto un giocattolo. Nonostante ciò, il guidatore riuscirà a fuggire, ma Behram avrà filmato tutta la scena, ragione per la quale lascerà a Oylum il suo bigliettino da visita con il numero di telefono nel caso volesse denunciare alle autorità quanto le è accaduto.

La prima persona alla quale la Yenersoy racconterà tutto quanto sarà ovviamente il fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), ma la ragazza non saprà se procedere o meno con la denuncia (anche per via dei rapporti non proprio idilliaci con la madre Güzide causati da tutte le sue menzogne).

Tradimento, trame: Behram è vicinissimo a Oylum ma…

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Nel corso di una cena sullo yacht del suocero Oltan (Cem Bender), alla fine Oylum deciderà di ascoltare il consiglio di Tolga e proverà a telefonare a Behram per ringraziarlo per ciò che ha fatto per lei e chiedergli di poter inviare il video con l’aggressione.

Behram non risponderà però alla telefonata, circostanza che si arricchirà di un ulteriore particolare: possiamo infatti anticiparvi che il giovane starà cenando sulla barca di un amico di fronte a quella dove si troveranno Oylum, Tolga e Oltan. E la cosa strana è che Behram saprà che i tre sono vicinissimi a lui ed eviterà di rispondere proprio per tale motivo…

Tradimento, spoiler: ecco chi è Behram

Ma chi sarà l’uomo misterioso, tra l’altro già al corrente del nome e cognome di Oylum? Vi sveliamo che Behram è il figlio della zia minore della giudice Nazan Tokluca (Meltem Baytok), nonché la migliore amica di Güzide. Un’identità che il ragazzo non potrà mantenere nascosta a lungo, dato che incontrerà per caso Oylum proprio nell’ufficio della zia Nazan e dovrà per forza di cose presentarsi in maniera ufficiale.

Arrivato in città per l’apertura di un nuovo ristorante di sua proprietà, Behram inviterà Oylum nella sua attività, estendendo la partecipazione anche a Tolga. E quest’ultimo, fin dal primo secondo, avrà l’impressione di non potersi fidare di Behram, anche perché si renderà conto di averlo già visto nel porto dove, qualche giorno prima, hanno cenato lui, Oylum e Oltan.

Apparentemente affabile, Behram nasconderà dunque qualche segreto? Per ora possiamo anticiparvi che Tolga sarà gelosissimo della vicinanza tra lo "sconosciuto" e Oylum. E forse avrà anche un po' ragione…