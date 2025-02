Tradimento anticipazioni: Ozan finisce in carcere, ecco perché

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, il giovane Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) dovrà trascorrere alcune notti in carcere. Una situazione che preoccuperà parecchio la madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), già alle prese con un ricatto subito da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender)…

Tradimento, news: Oltan ricatta Güzide

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, tutto partirà quando Oltan dovrà dimostrare la sua innocenza in un processo per truffa. A quel punto, facendo leva sull’aiuto che le ha dato in precedenza per fare uscire la figlia Oylum (Feyza Sevil Güngör) di prigione, Kaşifoğlu cercherà di convincere Güzide con le buone ad assisterlo. Visto che non riuscirà nel suo intento, Oltan muoverà dunque le sue conoscenze affinché venga affidato a Güzide il suo caso senza il suo previo consenso.

Una volta che scoprirà l’arcano, Güzide tenterà ovviamente di tirarsi indietro, in primis adducendo come scusa il fatto che è un giudice esperto in diritto familiare e non in quello commerciale. Una rimostranza che Oltan non vorrà affatto ascoltare, tanto che l’uomo passerà al ricatto. Per costringerla a consegnargli la vittoria nel processo, Kaşifoğlu mostrerà infatti alla Özgüder il video nel quale Ozan ammette di avere ucciso un uomo.

Tradimento, trame: Ozan viene coinvolto in una rissa

In quelle immagini, Ozan si starà riferendo al ferimento di Kaan, che come sapete crede di avere assassinato. Inconsapevole del fatto che il ragazzo è in realtà vivo e vegeto, esattamente come il figlio, Güzide non saprà se cedere o meno al ricatto di Oltan. Alla fine si lascerà dominare dal suo senso di giustizia e rifiuterà di piegarsi alla minaccia del Kaşifoğlu Senior.

Proprio in quegli istanti, Ozan finirà però per mettersi ancora nei guai. Appena assunto dallo stesso Oltan, il giovane Yenersoy scoprirà che un capo cantiere, Rafik, sta pian piano derubando il datore di lavoro. Ozan penserà quindi di affrontare Rafik per metterlo di fronte alle sue responsabilità, ma così facendo non farà altro che innescare la rabbia dell’uomo. Ozan e Rafik arriveranno alle mani di fronte a due testimoni e la situazione sfuggirà completamente di mano a Ozan: quest’ultimo darà una forte spinta a Rafik, che cadrà così da un altissimo piano e verrà trasportato d’urgenza in ospedale.

Tradimento, spoiler: Ozan in prigione!

Come facilmente prevedibile, Ozan verrà quindi arrestato per l’aggressione. Ciò perché i due testimoni seguiranno alla lettera l’ordine successivo che verrà dato loro da Oltan e negheranno di aver assistito alla scena, contraddicendo Ozan. Una contromossa che Oltan porterà avanti nella speranza che Güzide possa andare da lui a chiedergli aiuto, accettando così di farlo scagionare nel processo.

Tuttavia, anche in questo caso Oltan avrà fatto male i suoi conti. Visto che non riceverà dal marito Tarık (Mustafa Uğurlu) l’aiuto sperato, Güzide chiederà al fidato Ali Sezai Okumuş (Ercan Kesal) di assumere la difesa legale di Ozan, che passerà comunque alcune notti in carcere. E Sezai riuscirà a svolgere al meglio il suo compito: farà ottenere a Ozan la scarcerazione in attesa del processo.

Da un lato Güzide potrà quindi tirare un sospiro di sollievo di fronte alla liberazione del figlio, dall'altro almeno per ora non avrà il coraggio di affrontare con Ozan il discorso sul presunto omicidio di Kaan. Particolare che Oltan continuerà a sfruttare a suo vantaggio…