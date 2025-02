Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata 9 febbraio

Tradimento, anticipazioni di domenica 9 febbraio 2025

Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per celebrare la guarigione di Guzide. Oylum vorrebbe approfittare dell’occasione per confessare finalmente alla madre la verità sulla sua espulsione, ma quando arriva il momento, si lascia prendere dalla paura e rinuncia. Nel frattempo, Tarik porta via la piccola Oyku come conseguenza delle azioni di Yesim. Disperata, quest’ultima chiede aiuto prima a Burcu e poi a Oltan, nel tentativo di ritrovare la bambina e riaverla con sé. Nel frattempo, Burcu, insieme alla signora Fatma, complotta alle spalle di Yesim per estorcerle altro denaro, coinvolgendo anche Tarik. Guzide e Sezai decidono di trascorrere del tempo insieme, mentre Tolga, profondamente deluso ed esasperato dal fatto che Oylum abbia nuovamente evitato di dire la verità, prende la drastica decisione di lasciarla.

Yesim seduce Oltan per convincerlo ad aiutarla a ritrovare Oyku, ma viene scoperta da Ozan, che, recandosi sulla barca, riconosce le sue scarpe. Senza perdere tempo, corre a raccontare tutto a suo padre, ma Tarik non gli crede e non si lascia turbare dalle sue parole. Nel frattempo, Oylum, incoraggiata dall’amica Selin, si presenta all’accademia per sostenere un’audizione. Tuttavia, nonostante le sue speranze, vede i suoi sogni andare in frantumi quando la giuria le comunica che non ha talento. Per fortuna, ad offrirle conforto c’è Tolga, con cui riesce a riconciliarsi. Poco dopo, la ragazza trova Oyku da sola nell’appartamento di Ozan, e i due fratelli decidono di elaborare un piano per vendicarsi di Tarik. Nel frattempo, Guzide e Sezai trascorrono una serata insieme, tra cena e ricordi del passato.

Ozan e Oylum decidono di nascondere Oyku a casa della madre mentre lei si trova da Nazan. Nel frattempo, Tarik scopre la scomparsa della bambina e, inizialmente, sospetta che sia stata Yesim a portarla via. Intanto, in casa Yenersoy si respira un'atmosfera serena e familiare, con tutti gli ospiti che cenano insieme alla piccola Oyku, accogliendola con affetto.