Tradimento anticipazioni: Tolga rinnega il padre Oltan!

Le azioni del padre Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) cominceranno a stare strette al giovane Tolga (Caner Şahin), anche in nome dei sentimenti che prova per la fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Non a caso deciderà di rinnegarlo nelle prossime puntate di Tradimento, interrompendo qualsiasi tipo di rapporto con lui…

Tradimento, news: Oltan e il ricatto a Güzide

Tutto partirà nel momento in cui Tolga scoprirà che Güzide Özgüder (Vahide Perçin) ha assolto Oltan in un processo di truffa poiché sotto ricatto. Tolga capirà che la giudice non ha avuto altra scelta, poiché in caso contrario il padre avrebbe incastrato con un video Ozan (Yusuf Çim) per il presunto omicidio di Kaan, e così avrà dei veri e propri rimorsi di coscienza.

Ripensando a quella che è stata la sua vita, Tolga comincerà ad avere la sensazione di aver sempre chiuso volutamente gli occhi di fronte a tutte le cattive azioni – la maggior parte criminali – commesse dal padre, di conseguenza inizierà seriamente a vergognarsi per aver scelto di girarsi sempre dall’altra parte. Ciò in primis poiché Oltan è sempre stato il suo unico punto di riferimento, data la morte della madre avvenuta quando era soltanto un bambino…

Tradimento, trame: Tolga non sa come comportarsi con Oylum

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, quanto successo tra Oltan e Guzide finirà per creare delle spiacevoli ripercussioni nella relazione nascente tra Tolga e Oylum. Quando Güzide verrà radiata dall’albo dei giudici, poiché Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) la denuncerà con tanto di prove per l’assoluzione data ad Oltan, i due innamorati avranno modo di parlare di quanto successo. E Oylum non potrà fare altro che constatare quanto Tolga sia a pezzi per le azioni del padre.

Da un lato Tolga prometterà a Oylum che taglierà qualsiasi rapporto con il padre perché è lei la persona più importante della sua vita, dall’altro la figlia di Güzide non vorrà pressare troppo il fidanzato in tal senso. E tra di loro sembreranno dunque innescarsi le avvisaglie di una prima e vera propria crisi…

Tradimento, spoiler: Tolga rinnega Oltan

Ma alla fine Tolga rinnegherà davvero Oltan, come ha annunciato a Oylum? Quando la situazione sembrerà rasserenarsi, con Oltan che darà a Guzide la copia del video incriminante di Ozan promettendole di non averne fatto una copia, Tolga si farà davvero muovere dal senso di giustizia e di onestà.

Possiamo infatti anticiparvi che Tolga raggiungerà Oltan in un ristorante nel bel mezzo di un colloquio di lavoro. Dopo avergli chiesto di parlare in privato, il ragazzo comunicherà al padre che non ha alcuna intenzione di avere più a che fare con lui. E lo ringrazierà per i tanti anni in cui è stato anche una “madre”, ma ribadirà che per loro non esiste più una possibilità di riconciliazione.

Tale discorso ferirà Oltan, pronto a rimarcare a Tolga che sta scegliendo l’amore e non la persona che gli ha dato tutto, rendendolo l’uomo che è diventato. E l’accuserà di essersi sempre voltato dall’altra parte, di fronte ai suoi affari poco leciti, finché gli ha fatto comodo. Parole che, in parte, Tolga condividerà, pur precisando che sta scegliendo la “giustizia” e non soltanto il suo rapporto con Oylum.

Insomma, tra i due uomini Kaşifoğlu la rottura sembrerà definitiva, ma durerà?