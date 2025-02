Tradimento anticipazioni: Yeşim confessa a Tarik che ha ucciso Burcu!

Alla fine, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) sarà costretta ad ammettere di avere ucciso Burcu (Merve Altınkaya). Una confessione che manderà sotto shock Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e che influenzerà i prossimi eventi della dizi turca…

Tradimento, news: il processo contro Ümit

Tutto ciò si verificherà in seguito al processo per il “rapimento” della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) ai danni di Ümit Özgüder (Cem Sürgit), il fratello di Güzide (Vahide Perçin). Durante la sua testimonianza, Yeşim manderà completamente a monte il procedimento avanzato da Tarik, dichiarando che Ümit è innocente perché è stata lei ad affidargli Oyku.

Una menzogna che Yeşim dirà in tribunale poiché temerà che Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) possano decidere di denunciarla per l’omicidio di Burcu, riguardo al quale le avranno fatto credere di aver un filmato in grado di dimostrare che è stata lei a spingere la defunta sotto un treno in corsa.

Appena perderà il processo, per via della bugia della compagna, Tarik non ci vedrà più dalla rabbia ed andrà subito a casa di Yeşim in cerca di una spiegazione. E lì alla donna non resterà altra scelta se non quella di ammettere le sue responsabilità…

Tradimento, spoiler: Yeşim confessa a Tarik che ha ucciso Burcu

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, con le lacrime agli occhi, Yeşim dirà che Oylum – e di conseguenza Güzide – stanno minacciando di portare alla luce il suo coinvolgimento nella morte di Burcu. Parole precise che porteranno Yeşim ad ammettere di avere spinto “per sbaglio” Burcu sotto un treno durante un forte litigio.

Disgustato all’idea di essersi legato sentimentalmente ad un’assassina, Tarik non crederà alla tesi dell’incidente ed accuserà Yeşim di essersi voluta sbarazzare volontariamente di Burcu. Tuttavia, per il bene di Öykü, cercherà di mettersi in contatto con la presunta agenzia di sicurezza che ha filmato il presunto video dell’omicidio. La sua intenzione sarà infatti quella di capire se l’ex moglie abbia davvero in mano qualcosa per fare arrestare Yeşim.

Tradimento, trame: il tentativo di Tarik va in fumo; ecco perché

Appena si troverà di fronte al titolare dell’agenzia, Tarik verrà coinvolto in un vero e proprio ricatto. Senza nemmeno fargli vedere il video, il padrone vorrà avere 500.000 lire turche in cambio dello stesso. Ultimatum che Yenersoy deciderà di non accettare, certo che in realtà non ci sia nessun filmato e che Yeşim sia caduta nella trappola dell’ex moglie e della figlia.

Decisione, quella di non spendere i soldi, che farà andare in collera Yeşim. Quest’ultima, infatti, tenterà di chiedere aiuto a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), ma verrà trattata molto male dall’imprenditore. Un modo di fare, quello di Oltan, che avrà una spiegazione ben precisa. Il cattivo della dizi avrà stretto una sorta di accordo con Elmas Heves (Defne Samyeli), l’avvocatessa assunta da Guzide per il divorzio da Tarik.

Tale pericoloso sodalizio metterà potenzialmente in difficoltà anche Tarik, sempre più lontano da Yeşim. Sarà infatti sempre più chiaro che Oltan vuole scovare i venti milioni nascosti all’estero da Tarik per cercare di appropriarsene. Ma quale sarà il ruolo di Elmas in tutto questo? Seguici su Instagram.