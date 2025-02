Tradimento anticipazioni: Yeşim diventa un’assassina, ecco chi farà fuori!

Un omicidio sarà al centro della scena delle prossime puntate di Tradimento. Appena scoprirà il suo doppio gioco, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) si scaglierà contro la falsa amica Burcu (Merve Altınkaya) ed arriverà ad ucciderla in modo efferato. Circostanza che permetterà ai telespettatori di scoprire un’altra caratteristica della “seconda moglie” di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu).

Tradimento, news: Burcu stringe un patto con Güzide ma…

In primis, è bene precisare che Burcu sarà disposta a tutto per ottenere la custodia esclusiva del figlio Emre. Per questo darà il via ad una sorta di guerra contro l’ex marito Vedat, che reclamerà a sua volta dei diritti sul bambino. Consapevole del fatto che difficilmente Güzide Özgüder (Vahide Perçin) si esprimerà in suo favore al processo, Burcu farà una contromossa rischiosa: mandare dei video compromettenti alla giudice proprio su Yeşim.

Dai vari filmati che Güzide si farà mandare, sarà dunque chiaro che Yeşim ha imbrogliato diverse volte Tarik con delle pantomime per convincerlo a stare dalla sua parte. E la donna si troverà ad affrontare un vero e proprio problema quando, poco prima di essere arrestato, Ozan (Yusuf Çim) monterà un video contro il padre Tarik per dimostrare a tutti quanti che ha tenuto nascoso alla famiglia un patrimonio di venti milioni di dollari guadagnato con degli affari illeciti. Nel sopracitato video, Ozan metterà infatti in ridicolo anche Yeşim, mostrando a Tarik i suoi molteplici tranelli…

Tradimento, spoiler: Yeşim uccide Burcu

Quando Tarik manifesterà la volontà di interrompere la loro relazione per le troppe bugie che gli ha raccontato, Yeşim non vorrà perdere il “marito”, nonché padre della sua piccola Oyku e si convincerà della malafede di Burcu quando ritroverà il suo cellulare (lo stesso che, a detta della donna, le era stato rubato poco prima che i video contro la stessa Yeşim finissero nelle mani di Güzide).

In preda alla collera, Yeşim seguirà dunque Burcu fino alla stazione della metropolitana per affrontarla e l’accuserà di aver distrutto la sua vita procurandole dei grossi problemi con Tarik. In tal senso, c’è da dire che Burcu negherà ogni suo coinvolgimento nella questione, ma non avrà abbastanza tempo per spiegarsi. Furiosa, Yeşim la spingerà sui binari dove starà passando un treno e per Burcu non ci sarà nulla da fare!

Tradimento, trame: le indagini sulla morte di Burcu

Un omicidio, sicuramente non preventivato, che metterà Yeşim in forte difficoltà. Inizialmente, dato che sarà stata spinta in un punto sprovvisto di telecamere, la polizia prenderà in considerazione l’idea che Burcu si sia suicidata. Tuttavia, Tarik non sarà per niente convinto di tale ipotesi e manifesterà le sue perplessità a Yeşim, sottolineando che Burcu era disposta a tutto pur di ottenere i suoi scopi. Ragione per la quale considererà contraddittorio il suo suicidio.

In virtù di ciò, Yeşim cercherà quindi di gettare delle ombre su Vedat, anche se, col trascorrere delle ore, si renderà conto di un altro particolare, ossia del fatto che in metropolitana erano presenti diverse telecamere (al di là del punto cieco nel quale ha spinto Burcu). Nervosa, Yeşim si preoccuperà quindi di bruciare tutti i vestiti che aveva addosso al momento dell’assassinio, ma ciò basterà?

Occhio perché al momento dell’omicidio erano presenti in metropolitana sia Oylum (Feyza Sevil Güngör) e sia la sua amica Selin (Burcu Söyler). Le due non avranno direttamente assistito alla spinta, ma col trascorrere degli episodi la loro presenza lì potrebbe rivelarsi fondamentale… Seguici su Instagram.