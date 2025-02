Tradimento diventa quotidiana: cos’è successo finora nella dizi turca di Canale 5

Da mercoledì 5 febbraio 2025, i telespettatori di Tradimento potranno assistere tutti i giorni alle vicende della dizi, che sbarca anche in daytime. Ricapitoliamo dunque cosa è successo nelle precedenti puntate della soap.

Tradimento, news: Güzide e il grande tradimento di Tarik

Güzide Özgüder (Vahide Perçin), rispettato giudice di famiglia, è sposata da trent’anni con l’avvocato Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Dalla loro unione sono nati due figli: Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör). Il mondo apparentemente felice di Guzide crolla quando scopre che Tarik intrattiene da anni una relazione extraconiugale con la giovanissima Yeşim Denizeren (Asena Girişken), con la quale ha avuto anche la piccola Oyku (Masal Ayşe Gençer), una bimba di cinque anni.

Delusa, Güzide sbugiarda Tarik alla festa del loro anniversario di matrimonio, dove invita anche Yeşim, ignara fino a quel momento della doppia vita del “compagno”, che lei credeva essere il marito ed è solita chiamare Murat. Da quel momento Güzide non ne vuole più sapere di Tarik ed interrompe la loro unione, minacciando a più riprese di divorziare.

Accantonato lo shock iniziale, Yeşim fa invece di tutto per tenere “Murat” legato a sé, in primis facendo leva sul legame che l’uomo ha con Oyku. Escogita così diversi tranelli, anche grazie all’aiuto della vicina di casa Burcu (Merve Altınkaya), la stessa che però porta avanti un doppio gioco nei riguardi di Yeşim per estorcerle dei soldi.

Tradimento, trame: Oylum e la fuga in America

Oltre ai problemi coniugali, Güzide si trova poi a gestire i diversi imprevisti nella vita dei figli. Dopo aver dimostrato la sua innocenza in un incidente colposo stradale nel quale è morto un uomo, Oylum non riesce a confessare alla madre che è stata espulsa dall’università di medicina per via delle sue troppe assenze. Per giunta, Oylum mente in continuazione a Güzide perché il suo proposito è quello di andare in America per studiare danza. Il suo più grande sogno è infatti quello di diventare una ballerina.

Da un lato Tarik decide di mantenere il segreto appena ne viene a conoscenza per cercare di portare Oylum dalla sua parte e far sì che accetti la sua relazione con Yeşim; dall’altro le continue menzogne della ragazza finiscono per indispettire il giovane Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), con il quale ha avviato una sorta di relazione.

Un rapporto, quello tra madre e figlia, che sembra arrivare ad un punto di non ritorno quando Güzide scopre nel peggiore dei modi che Oylum ha accettato di incontrare Yeşim e Oyku. E che si complica quando, raggiunta la pace con Güzide, un problema di salute fa presagire a Oylum che potrebbe dover rinunciare per sempre al sogno di diventare una ballerina.

Tradimento, episodi italiani: i guai di Ozan

A livello di guai, non se la passa meglio nemmeno Ozan. Dopo aver investito incautamente un milione di dollari in criptovalute che appartenevano al losco imprenditore Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), il padre di Tolga, Ozan scopre di essere stato ingannato da Kaan, che si è intascato i soldi dell’investimento dopo averlo truffato. Per giunta, apprende inoltre che Kaan è diventato l’amante della fidanzata Lara, che lo ha lasciato in seguito alla truffa.

Uniti tutti i tasselli del puzzle, Ozan affronta quindi Kaan e crede di averlo ucciso nel bel mezzo di una colluttazione fisica. Ciò dà il via ad un vero e proprio ricatto messo in atto da Kaan e Lara per cercare di estorcere altri soldi ad Ozan. Oltan scopre però tutto quanto e, senza rivelare a Ozan che il “nemico” è ancora vivo, riesce con i suoi mezzi illeciti a farsi restituire tutto il denaro dai due truffatori.

Ignaro di tutto quanto, Ozan tira un sospiro di sollievo quando trova lavoro in un’importante azienda, che però risulta essere collusa con un’associazione mafiosa. In tutto ciò si aggiunge poi la minaccia velata di Oltan, che ricorda a Ozan del debito che ha con lui. Kaşifoğlu intende infatti farsi restituire il milione di dollari anche da Ozan, pure se l’ha già recuperato dallo stesso Kaan.

Non resta dunque che seguire i prossimi episodi di Tradimento, in onda da lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.00 circa e la domenica in prima serata per capire come proseguiranno tutte le storyline della dizi turca…