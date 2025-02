Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025

Michele viene avvicinato da Gennaro Gagliotti che, avuta la conferma che il giornalista abbia in mano delle prove che potrebbero creare seri problemi all’azienda di famiglia, cerca sottilmente di intimorirlo. Alice avrà un tesissimo confronto con Vinicio, dopo aver scoperto che il ragazzo ha tradito la sua fiducia. Il modo in cui Rosa ha reagito al comportamento indisponente di Manuel, prendendosela più del dovuto con lui e anche con Damiano, sembra essere la spia di un malessere più profondo, legato forse alla sua paura di lasciarsi andare. Su Filippo e le Cirillo aleggia la possibilità dell’arrivo di Monica. Serena avrà motivo di preoccuparsi, ma al tempo stesso di essere fiera, di Manuela.

Alice deve provare a metabolizzare la delusione ricevuta dal “tradimento” di Vinicio, Michele si appresta a intervistare Gennaro Gagliotti con l’intenzione di metterlo con le spalle al muro. Giulia percepisce le persistenti insicurezze di Rosa rispetto alla relazione con Pino e ne parla con Raffaele. Valeria fa una sorpresa a Niko per festeggiare degnamente il Carnevale…

Rossella progetta il proprio futuro con Nunzio, Fusco riceve un avviso di garanzia che rischia di mandare a rotoli la propria vita e fargli perdere il controllo. Umiliato da Ciro provvidenzialmente chiamato in causa da Vinicio, Gennaro intravede la rovina ormai imminente per se stesso e per le aziende Gagliotti. Silvia, angosciata per l’incolumità di Michele, gli chiederà di prendere una decisione molto difficile. Guido realizza che Mimmo sta creando un legame sempre più forte con Mariella e Lollo.

Le cose sembrano mettersi male per Fusco che, sempre più sotto pressione, sembra sul punto di esplodere. Roberto solidarizza con Gennaro Gagliotti, Michele è sempre più deciso a portare avanti l’inchiesta, nonostante le intimidazioni. Alice, intanto, riceverà al lavoro una visita inattesa. Mariella sembra avere nostalgia della vita che aveva con Guido. Bice però, convinta che l’uomo possa illuderla, sembra decisa a non farle fare alcun passo indietro.

Rossella si accinge a iniziare un capitolo felice della vita con Nunzio, Fusco è sempre più instabile e fuori controllo, tanto da arrivare a commettere un gesto che avrà conseguenze terribili e inaspettate. Vinicio cerca un chiarimento con Alice e i due potrebbero riavvicinarsi. Michele riceve una notizia importante riguardo sull’inchiesta sui Gagliotti, ma il suo destino è imprevedibile e crudele. Renato e Raffaele avranno uno scontro in materia di giardinaggio… Seguici su Instagram.