Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2025

L’idea di Michele di chiudere con una testimonianza visiva cruda e significativa l’inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari che si compie nell’azienda dei Gagliotti potrebbe non andare come sperato e avere delle pericolose ripercussioni sul povero Assane e sul giornalista stesso. Giulia proverà a mitigare la profonda amarezza di Luca, per il nuovo momento di défaillance dovuto all’Alzheimer, ma sarà qualcun altro a fare un gesto capace di rincuorare il dottore. Dopo le premesse non proprio incoraggianti, come andrà a finire l’appuntamento fra Mariella e Mimmo?

Rossella continua a subire gli effetti del forte stress psicofisico ma, dopo un nuovo episodio preoccupante, i suoi genitori decidono di intervenire. Michele, ignaro di quanto accaduto nei campi dei Gagliotti, cerca di capire che fine abbia fatto Assane, Roberto è sempre più travolto dall’incidente che ha investito i cantieri. Niko, pressato da Valeria, è irremovibile riguardo al trasferimento a casa sua; Jimmy si giocherà l’ultima carta per restare a Palazzo Palladini.

In crisi per i contrasti col professore d’inglese, Rosa cerca il supporto di Damiano che però sembra essere troppo preso dai suoi pensieri. Forte del sostegno dei genitori e di Ornella, per Rossella sembra arrivato il momento di affrontare i suoi problemi. Dopo aver saputo dell’intenzione di Niko di trasferirsi a vivere con Jimmy da Valeria, Micaela non sembra prenderla affatto bene.

Delusa dal comportamento di Damiano, e alle prese con le difficoltà della scuola serale, Rosa non sta vivendo un momento facile, e Pino proverà a tirarla su di morale. Micaela si mette di traverso per impedire a Niko di trasferirsi da Valeria con Jimmy. La Cirillo è anche responsabile del cattivo umore di Samuel, a cui ha fatto credere di essere stata con l’ignaro Fausto.

Un incontro importante spingerà Rossella a riflettere sulla sua situazione lavorativa e a prendere in mano la sua vita, dandole la forza di reagire ai soprusi e al comportamento molesto di Fusco. Rosa, per la prima volta dopo Damiano, si lascia andare all'ebbrezza dell'amore con Pino confrontandosi inevitabilmente con i suoi dubbi e le sue insicurezze. Samuel realizza che Micaela non gli ha detto la verità su lei e Fausto.