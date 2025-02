Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2025

Dopo essere stato informato da Alice che Michele sta conducendo un’inchiesta sul caporalato nell’azienda Gagliotti, Vinicio trova il coraggio di affrontare il fratello per vederci chiaro nelle attività di famiglia. Giulia accompagna Luca ad una visita di controllo quando, assistendo a una scena di una donna malata di Alzheimer a uno stadio avanzato, l’uomo entrerà ancora più in crisi. Sentendosi escluso da un pranzo di famiglia per inaugurare la nuova casa di Diego e Ida, Renato insisterà per essere coinvolto.

Michele prosegue la sua inchiesta sui Gagliotti, Vinicio, pressato dal fratello maggiore, deve decidere da che parte schierarsi. Dopo la visita di controllo, Luca ha un nuovo confronto con Alberto al quale fa una rivelazione inquietante. Il pranzo a casa di Diego scatena una delle solite discussioni tra Renato e Raffaele, ma niente può intaccare il buon umore e i sogni della nuova coppia.

Guido torna a Napoli e scopre che nella vita di Mariella e di Lollo è ormai entrato un altro uomo. Deciso a bloccare l’inchiesta di Michele sulla sua azienda, Gennaro chiederà aiuto a Roberto. Assorbita dagli impegni di studio e di lavoro, Manuela diventa intrattabile e rischia di non fare bene nulla.

Damiano avrà una bella notizia che però turberà Viola. In ufficio, nel frattempo, l’astio di Gallo contro il poliziotto emerge sempre di più: fino a che punto Damiano resisterà? Guido, sconcertato dal fatto che Mariella abbia una relazione sentimentale, si sfogherà con Michele, Mariella avrà l’appoggio e la comprensione di Mimmo. Nunzio continua a stare vicino a Rossella e le proporrà di guardare avanti, Enrica riceverà una telefonata inaspettata.

Manuel comincia a mostrare qualche segno di gelosia nei confronti di Pino, Rosa, stanca di dover mettere sempre sé stessa in secondo piano, si deciderà ad affrontare Damiano. Per Enrica è arrivato il momento di prendere un'importante decisione: troverà il coraggio di denunciare Fusco e affiancarsi a Rossella nella sua battaglia? A casa di Filippo e Serena, invece, sembra non esserci davvero più pace.