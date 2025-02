Un posto al sole: Gennaro scopre tutto! Michele è in pericolo? | Anticipazioni

Una concatenazione di eventi porterà nelle prossime puntate verso un precipitare della situazione nella storyline dei Gagliotti. Eh sì, a Un posto al sole Gennaro (Carlo Caracciolo) sta per scoprire chi è che gli sta alle calcagna. E a quel punto, tutto potrebbe cambiare…

La “responsabile” di ciò che si verrà a creare sarà Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). La ragazza, nel momento in cui scopre che Michele Saviani (Alberto Rossi) sta conducendo un’inchiesta sulle attività dei Gagliotti, sarà abbastanza incauta da parlarne al boyfriend Vinicio (Gianluca Spagnoli). E la cosa, neanche a dirlo, non si fermerà qui!

A quel punto Vinicio, che come sappiamo è sempre stato fuori dagli affari criminali del fratello, si rivolgerà al consanguineo Vinicio per vederci chiaro, ma si sentirà rivolgere un aut aut: ora deve decidere da che parte stare!

Al di là di questo, adesso Gennaro saprà una volta per tutte che è Michele il nemico da combattere e si rivolgerà a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per farsi aiutare a fermarlo. Ma… ciò basterà?

Occhio, perché la sensazione è che si vada verso episodi stracolmi di colpi di scena: Michele è in pericolo? Lo scopriremo presto e per il momento ci limitiamo a segnalarvi che questa trama porterà probabilmente al ritorno in scena di un personaggio a noi tutti molto caro. Ne riparleremo presto… Seguici su Instagram.