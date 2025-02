Un posto al sole: riuscirà Gennaro a far sparire l’inchiesta di Michele? | Anticipazioni

Come vi abbiamo già anticipato, a Un posto al sole si preparano puntate quanto mai al cardiopalma: Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), vistosi arrivare un avviso di garanzia, darà di matto e – una volta perso completamente il controllo – arriverà a sparare. Lo sfortunato che si beccherà la pallottola sarà Michele Saviani (Alberto Rossi), il quale sarà da quel momento tra la vita e la morte.

Ovviamente ci sarà grande ansia da parte di tutti per il giornalista. Tutti… tranne uno! Eh sì: a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), che pensava di essere in grossi guai per via dell’inchiesta sul caporalato portata avanti da Michele, non sembrerà vero quello che sarà accaduto, anche perché ora ha una grande e insperata occasione per rendere nulle le investigazioni di Saviani.

Tale occasione verrà abilmente sfruttata, neanche a dirlo! Gagliotti riuscirà infatti a entrare in possesso del computer di Michele e a cancellare tutto quello che potrebbe arrecargli danno. In questo modo, l’inchiesta – per quel che sembra – verrà totalmente neutralizzata (anche se non è dato sapere al momento se esistano altre copie dei file in questione).

Mentre tutto ciò succederà, si attenderà che Michele si svegli dal coma: un'attesa drammatica che genererà tanta ansia in familiari e amici, con Rossella che sarà sempre più piena di sensi di colpa per quello che è successo al padre…