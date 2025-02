Un posto al sole anticipazioni: Michele tra la vita e la morte, ma il colpevole non è chi pensiamo noi!

Già da qualche giorno vi stiamo facendo intuire che a Un posto al sole le cose stanno per mettersi male per un personaggio principale, e quel personaggio – come avrete certamente già compreso – è Michele Saviani (Alberto Rossi). Fin qui, un po’ tutti ci erano arrivati… ma con una teoria che si sta per dimostrare fortemente errata!

In moltissimi, infatti, hanno pensato che Saviani avrebbe rischiato grosso per via della sua indagine contro i Gagliotti. E, chissà, magari prima o poi il losco Gennaro (Carlo Caracciolo) avrebbe pensato davvero a una soluzione definitiva nei riguardi dello scomodo professionista. Ma non ce ne sarà bisogno, perché sarà un altro (che neanche conosce!) a “fargli il favore” di ridurre il giornalista in fin di vita!

Trame Un posto al sole: Fusco fuori controllo, sparatoria in arrivo!

In pratica, stiamo per assistere a una sorta di “punto di fusione” tra due storyline che finora non hanno avuto niente in comune. Per capirci meglio, facciamo un passo indietro: nei prossimi giorni, il primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) riceverà un avviso di garanzia e prenderà la cosa malissimo, fino a “commettere un gesto che avrà conseguenze terribili e inaspettate“, per usare le parole delle anticipazioni ufficiali.

In pratica, Fusco sparerà e Michele si beccherà la pallottola, con una disperata Rossella (Giorgia Gianetiempo) che cercherà inutilmente di rianimarlo. L’uomo avrà così bisogno di un immediato intervento chirurgico, dagli esiti tutt’altro che scontati.

Vi anticipiamo che, per diverse puntate, tutta la narrazione di Upas sarà incentrata sulle cattive condizioni di Michele, con Otello (Lucio Allocca) che vorrà tornare a Napoli così come Marisa (Mita Medici), la madre del giornalista.

Quanto a Fusco, il medico fuggirà braccato dalla polizia e non si arrenderà facilmente: riuscirà Damiano (Luigi Miele) a chiudere la questione senza ulteriori colpi di testa? E soprattutto, come reagirà Gennaro quando saprà quello che è capitato? Neanche a dirlo, vorrà approfittarne… e lo farà! Ne riparleremo a breve…