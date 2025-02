Un posto al sole: tornano Otello, Marisa… e anche Monica Cirillo? | Anticipazioni

Da quel che ci risulta, un personaggio da sempre “di famiglia” tornerà per un nuovo arco narrativo in quel di Un posto al sole. È Otello Testa (Lucio Allocca), che – da quando non c’è più la sua Teresa – vive in quel di Indica rientrando a Napoli di tanto in tanto, in determinate occasioni. E, da ciò che si è capito, l’occasione anche stavolta è servita…

Ma non solo: presto rivedremo a Upas anche Marisa (Mita Medici), la madre di Michele Saviani (Alberto Rossi). Al momento non si hanno anticipazioni su questo doppio ritorno, che però impensierisce se si pensa alle attuali trame di Michele: già sappiamo che il giornalista molto presto acquisirà delle nuove informazioni sui Gagliotti, ma poi andrà incontro a un “destino imprevedibile”. Sarà sull’onda di tale destino che Otello e Marisa si rivedranno in città?

Voltiamo pagina. “Stranamente”, nella famiglia Cirillo si inizierà presto a parlare della possibilità che Monica, la madre delle gemelle e di Serena (Miriam Candurro), si faccia rivedere a Napoli. Si tratta di un personaggio parecchio sopra le righe, assente da molti anni e interpretato – se ricordate – dalla bravissima Mariangela D’Abbraccio. C’è dunque la probabilità di una sua rimpatriata? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.