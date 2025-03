Anticipazioni Beautiful: Luna Nozawa arriva nelle puntate italiane!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, farà il suo debutto sulla scena Luna Nozawa, interpretata da Lisa Yamada. Chi segue le nostre anticipazioni dagli USA è già al corrente del fatto che la new entry, col tempo, regalerà parecchie sorprese: insomma, per chi pensa che questo sia uno dei tanti giovani volti destinati ad una permanenza breve e senza impatto, stavolta dovrà ricredersi. L’innesto giovane nel cast della soap, infatti, fin da subito sembrerà trascinarsi dietro un segreto…

Andiamo però con ordine: l’ingresso di Luna nel racconto avverrà nel ruolo di neo stagista, da poco assunta alla Forrester Creations, e che Donna Logan coinvolgerà nella segreta collaborazione tra Eric e R.J. Forrester per la creazione di una nuova linea d’alta moda da parte del fondatore della casa di moda. La Logan, infatti, conterà sulla discrezione di Luna, anche se, proprio in contemporanea con la sua presentazione ai telespettatori, il segreto di Eric verrà alla luce e il suo progetto diventerà di dominio pubblico in azienda.

Luna si dimostrerà subito un aiuto prezioso per Eric e R.J., attirando immediatamente le simpatie del rampollo. Tuttavia, come vi abbiamo già accennato, Luna sembrerà custodire un proprio e personale segreto quando riceverà una misteriosa telefonata da parte di una donna che la supplicherà di lasciare l’impiego alla Forrester Creations e tenersi lontana dalla famiglia della moda.

Non dovremo attendere molto per scoprire di cosa si tratta, ma, per coloro che non amano gli spoiler troppo anticipati, diremo soltanto che Luna, per certi versi, è in qualche modo già congiunta ai Forrester…