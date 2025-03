Anticipazioni Tradimento: Behram impedisce a Oylum di abortire!

Non sarà per niente facile per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) “sbarazzarsi” del bambino che aspetta da Behram Dicleli (Aras Aydın). Non a caso, nelle prossime puntate di Tradimento, la storyline diventerà sempre più complessa e si trasformerà in un vero e proprio incubo per la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Tradimento, news: Oylum scopre di essere incinta ma vuole abortire

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, tutto partirà quando Oylum comincerà ad avvertire alcune nausee in seguito ad una notte di passione con Behram. A quel punto, per fugare ogni tipo di sospetto, la Yenersoy ricorrerà ad un test di gravidanza e scoprirà con estrema preoccupazione di essere incinta.

Conscia del fatto che prova ancora dei sentimenti per Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Oylum non si sentirà pronta a diventare madre del figlio di Behram e comunicherà a quest’ultimo la notizia della gravidanza, sperando che esattamente come lei non voglia avere un figlio così presto. Speranza che sfumerà nel giro di pochi secondi, visto che Behram sarà al settimo cielo per la notizia e non vorrà sentire parlare di aborto.

Piuttosto, il ricchissimo imprenditore comincerà a ventilare l’ipotesi di contrarre matrimonio. Idea che la Yenersoy non verrà minimamente prendere in considerazione…

Tradimento, spoiler: Behram impedisce a Oylim di abortire

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Sempre più spaventata dai modi di fare di Behram, che arriverà addirittura a metterle un autista a disposizione giorno e notte pur di controllarla, Oylum sceglierà di non parlare a Güzide della gravidanza. Tuttavia, si avvarrà dell’aiuto della domestica Zeynep (Canan Ürekil) per eludere la sorveglianza dello “scagnozzo” ed andare in una clinica specializzata per ricorrere all’aborto in gran segreto.

Una mossa escogitata per mettere Behram di fronte al fatto compiuto, anche se purtroppo non andrà esattamente come Oylum aveva immaginato. Appena arriverà all’appuntamento col medico, pagato con un prestigioso braccialetto regalatole dal “fidanzato”, la Yenersoy troverà nello studio anche Behram, che ovviamente le impedirà di abortire.

Tradimento, trame: Oylum minacciata da Behram

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, Behram non si limiterà a questo. Oltre a sottolineare che non le permetterà mai di fare del male al bambino, frutto del loro “amore”, l’uomo passerà alle minacce e prometterà alla Yenersoy che colpirà uno ad uno i suoi cari qualora dovesse proseguire con il suo pensiero di uccidere il loro bambino.

Parole che metteranno Oylum di fronte ad un vero e proprio bivio: portare avanti la gravidanza oppure mettere a rischio la vita dei suoi familiari, come la madre Güzide, il fratello Ozan (Yusuf Çim) e l’ex fidanzato Tolga. Una situazione difficilissima, ma alla fine la Yenersoy sceglierà di preservare l’incolumità dei suoi parenti e si lascerà ricattare da Behram.

In quest'ottica, Oylum inviterà dunque per l'ennesima volta Güzide a non intromettersi nel suo rapporto con Behram e sottolineerà che lo ama. Discorso che non convincerà affatto l'ex giudice, che si sarà ormai resa conto dell'atteggiamento ossessivo che Behram ha nei confronti della secondogenita…