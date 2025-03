Anticipazioni Tradimento: Ümit gravemente ferito!

Brutta avventura per Ümit Özgüder (Cem Sürgit) nelle prossime puntate di Tradimento. Non appena verrà cacciato di casa dalla sorella Güzide (Vahide Perçin), arrabbiata con lui per aver passato a Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) delle informazioni sul suo conto, il chimico verrà infatti accoltellato per strada e se la passerà davvero male.

Tradimento, news: ecco perché Güzide caccia di casa Ümit

Come già vi abbiamo anticipato, Güzide deciderà di cacciare Ümit di casa nel momento in cui scoprirà che sapeva fin dall’inizio della relazione extraconiugale tra Tarik e Yeşim Denizeren (Asena Girişken). La Özgüder andrà poi letteralmente in escandescenze per un altro motivo, ossia quando Ümit le confesserà che ha accettato di mettere una pistola in casa di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal),ì in cambio di un biglietto per Malmö e 5.000 euro per andare a trovare la figlia Deniz.

Certa di non potersi più fidare del fratello, ormai alla completa mercé di Tarik, Güzide metterà quindi alla porta Ümit e quest’ultimo non avrà più un posto dove stare; tuttavia, invece di partire dalla figlia, sceglierà di affittare una stanza in un modesto B&B, luogo dove finirà per commettere una grossa imprudenza…

Tradimento, spoiler: Ümit ferito gravemente!

Anche se potrà contare sull’affetto di Zeynep (Canan Ürekil), che gli darà da mangiare ogni volta che Güzide non sarà in casa, Ümit comunicherà al gestore dell’albergo che si tratterrà lì per diverso tempo. Per confermare la stanza, tirerà fuori incautamente dalla tasca la mazzetta dei 5.000 euro che gli ha dato Tarik.

Tale gesto verrà immediatamente notato da un altro ospite del B&B, che non esiterà a seguirlo per strada. E alla fine, per derubarlo, gli darà una pugnalata nel basso ventre, lasciandolo agonizzante in un vicolo deserto.

Poco prima di perdere i sensi, Ümit cercherà di telefonare a Güzide per chiederle aiuto, ma la donna sceglierà di non rispondergli. E la sorte si accanirà ancora una volta sul chimico, dato che un altro passante – piuttosto che aiutarlo – gli ruberà la fede nuziale d’oro e altri oggetti di valore di poco conto.

Tradimento, news: Sezai in cerca di Ümit

Tutti questi inconvenienti porteranno Ümit a subire un ricovero quando ormai le sue condizioni di salute saranno piuttosto compromesse. In ospedale, l’uomo subirà infatti un arresto cardiaco, ma fortunatamente i dottori riusciranno a salvargli la vita. Vi anticipiamo dunque che, proprio in quei giorni, Sezai si metterà in cerca di Ümit, dopo aver parlato con Güzide di ciò che ha fatto con Tarik.

Sezai arriverà dunque nel B&B dove ha soggiornato Ümit per alcuni giorni e scoprirà dal gestore che è ricoverato in seguito ad un’aggressione. Il proprietario della struttura non saprà però dirgli il nome dell’ospedale, ragion per cui Sezai dovrà andare dalla polizia per trovare Ümit. Nascondendo, almeno per ora, tutto quanto a Güzide! Seguici su Instagram.