Beautiful, trama 15 marzo: Brooke, sconvolta, sorprende Hope e Thomas. E intuisce…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 15 marzo 2025

Ridge esprime a Eric la propria preoccupazione: è in grado di reggere la pressione per una nuova collezione e, soprattutto, l’eventualità di un fallimento qualora non piacesse? Eric insiste di voler dimostrare di non essere sul viale del tramonto. Padre e figlio, amichevolmente, confermano dunque la sfida in passerella per i loro maggiori compratori.

Ridge sorprende R.J. mostrandosi entusiasta per il fatto che Eric gli stia facendo da mentore. Lo stilista è però preoccupato per il padre: non vuole che si ritiri a tutti i costi, ma è convinto che possa essere felice se abbracciasse la fase di riposo nella vita, accorgendosi di aver lasciato già un marchio indelebile che nessuno di loro potrà eguagliare.

Intanto Eric informa Donna e Carter della sfida con Ridge: se la compagna è preoccupata per la pressione che la cosa potrà mettere addosso ad Eric, Carter si chiede se non possa essere controproducente per l’azienda. Si sono sempre presentati come una famiglia compatta nelle loro creazioni, ora, invece, ci saranno due linee di couture a fronteggiarsi.

Hope dichiara a Thomas che potrebbe non essere mai pronta a ricambiare il suo amore, ma il ragazzo sembra troppo preso dalla loro intesa. Brooke, sconvolta, li sorprende, intuendo cosa sia successo tra loro in ufficio. I due difendono la propria posizione, ma la Logan è sicura che Hope senta la mancanza di Liam…