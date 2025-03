Beautiful, anticipazioni 28 marzo: Deacon a Sheila, “ti voglio nella mia vita”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 28 marzo 2025

Interrogato dai genitori su Eric (John McCook), R.J. (Joshua Hoffman) mantiene il silenzio sulla salute del nonno chiedendo al padre di non intralciare l'idea di Eric di chiudere la carriera con una grandiosa ultima collezione d'alta moda. Taylor (Krista Allen) sprona Finn (Tanner Novlan) a sbarazzarsi di Sheila (Kimberlin Brown), non importa come. Deacon (Sean Kanan) ammette a Sheila di non voler più stare solo e di volerla nella propria vita…