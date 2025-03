Beautiful, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 30 marzo a sabato 5 aprile 2025

Taylor confida a Thomas tutte le sue preoccupazioni, mentre lui cerca di rassicurarla, dicendole di essere felice e di avere tutto sotto controllo. Tuttavia, Taylor rimane dubbiosa, convinta che Hope lo stia sfruttando in modo egoistico e che, nonostante la fine del suo matrimonio con Liam (Scott Clifton), non abbia alcuna intenzione di impegnarsi seriamente con lui.

Nel frattempo, cresce sempre di più l’attrazione tra Sheila e Deacon (Sean Kanan). Tuttavia, Sheila teme che la loro relazione possa compromettere il legame speciale che Deacon ha ricostruito con sua figlia, oltre a mettere a rischio “Il Giardino”, il locale che per lui rappresenta un importante traguardo. Nonostante la consapevolezza dei rischi, Deacon sorprende Sheila con una proposta di matrimonio.

Taylor (Krista Allen) è sconvolta nello scoprire la relazione tra Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle), temendo che questo possa far perdere a suo figlio la stabilità emotiva che ha faticosamente raggiunto. Sa bene quanto lui la ami, ma dubita che Hope provi lo stesso sentimento e teme che Thomas sia solo un passatempo per lei dopo la fine del matrimonio con Liam. Taylor cerca di farlo riflettere, ma Thomas, sicuro dei suoi sentimenti, è determinato a portare avanti la relazione.

Anche Hope discute della questione con Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), contrariata dal fatto che abbiano rivelato tutto a Taylor. Di fronte alle loro preoccupazioni, ribadisce la volontà di frequentare Thomas liberamente, senza vincoli. Successivamente, si confronta direttamente con Taylor, che la esorta a essere chiara con se stessa e con Thomas per evitare di ferirlo. Ma Hope non si lascia influenzare e, quando Taylor insinua che stia diventando una versione più giovane di sua madre, lei risponde con fierezza di non escludere questa possibilità.

Nel frattempo, Sheila (Kimberlin Brown), dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Deacon, lo invita a riflettere sulle conseguenze della loro unione, facendogli notare che potrebbe perdere tutto: l’amore di sua figlia e la sua reputazione come proprietario del locale. Ma Deacon è irremovibile e dichiara di non poter vivere senza di lei. Alla fine, Sheila supera le sue esitazioni e, con grande emozione, accetta di sposarlo.

All’interno della famiglia Forrester, la tensione cresce su più fronti. Eric (John McCook) è in crisi, sia a livello personale che professionale, ed è determinato a creare la sua ultima collezione d’alta moda senza l’aiuto di Ridge, che sta lavorando a una propria linea. Deciso a dimostrare ancora una volta il suo talento, Eric affronta la sfida con determinazione, nonostante i problemi fisici che cerca di nascondere: tremori e debolezza nelle mani. Solo Donna (Jennifer Gareis) e suo nipote R.J. (Joshua Hoffman) conoscono la verità e cercano di supportarlo, ma R.J. finisce per confidarsi con Luna (Lisa Yamada), la nuova stagista con cui ha instaurato un rapporto speciale.

Ridge, ignaro delle reali condizioni del padre, è confuso dalla sua decisione di lavorare da solo a una collezione, nonostante il peso finanziario che questa scelta impone all’azienda. Continua a discutere della questione con Brooke, cercando di capire le vere motivazioni di Eric. Intanto, anche Brooke e Taylor si ritrovano a confrontarsi, tra la loro eterna rivalità per Ridge e le preoccupazioni per il coinvolgimento tra Hope e Thomas, argomento che Taylor discute anche con Ridge, il quale, però, mantiene un atteggiamento cauto.

Donna rimane il principale sostegno emotivo di Eric, offrendogli amore e incoraggiamento. Il patriarca dei Forrester è determinato a lasciare il segno nel mondo della moda, nonostante le difficoltà e il conflitto con Ridge. Tuttavia, la situazione si complica quando il dottor Colby (Justiin A. Davis) gli comunica i risultati degli esami. Sebbene non ci siano danni neurologici permanenti, è necessario svolgere ulteriori accertamenti per determinare se Eric abbia subito attacchi ischemici transitori (TIA).

Donna è sconvolta nello scoprire che Eric non le aveva parlato dei sospetti del medico, ma ancor di più nel vedere il rapido peggioramento delle sue condizioni: non riesce più a impugnare una matita né a suonare il pianoforte. Lo esorta quindi a porre fine alla sua competizione con Ridge, che lo sta mettendo a dura prova e potrebbe persino costargli la vita, e lo invita a informare la famiglia. Ma Eric, testardo, è deciso a dimostrare di essere ancora un maestro indiscusso della moda.

Nel frattempo, in azienda, Brooke, Ridge e Carter cercano di comprendere le ragioni dell'ostinazione di Eric, preoccupati per le conseguenze finanziarie della realizzazione di due costose collezioni d'alta moda. Decidono quindi di chiedere aiuto a R.J., il quale si trova in un difficile dilemma: da un lato, vuole rispettare la fiducia del nonno, che si affida a lui e gli ha chiesto discrezione; dall'altro, sente il bisogno di raccontare ai suoi genitori, e in particolare a Ridge, la verità sulla salute di Eric.