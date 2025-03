Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta!

Proprio in questi giorni, nelle puntate italiane di Beautiful, stiamo “attraversando” l’ennesima assenza per maternità di Jacqueline MacInnes Wood, ma sappiate che con tutta probabilità… non sarà neanche l’ultima!

È infatti notizia freschissima che l’interprete di Steffy Forrester è di nuovo incinta, per la quinta volta! Ne ha dato notizia lei stessa attraverso una sua seguitissima newsletter settimanale. L’attrice è già al settimo mese e quindi immaginiamo che nelle puntate americane della soap si dovrà ancora una volta trovare un escamotage per allontanare per un po’ Steffy da Los Angeles. Vedremo quale sarà (o se magari stavolta non verrà detto niente di preciso).

Ecco l’annuncio di Jacqueline sul web:

Anche da parte nostra (magari ci legge, chissà!), congratulazioni a Jacqueline e al marito Elan Ruspoli per la bella novità che li attende! Seguici su Instagram.